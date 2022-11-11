О нас

Stefan Prigmore

Stefan Prigmore

Альбом  ·  2022

Everything Is at Least Both

Контент 18+

#Фолк
Stefan Prigmore

Артист

Stefan Prigmore

Релиз Everything Is at Least Both

#

Название

Альбом

1

Трек David and Goliath

David and Goliath

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

1:47

2

Трек Gunpowder and Pine

Gunpowder and Pine

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

3:24

3

Трек I Play C

I Play C

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

3:26

4

Трек Tracy

Tracy

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

3:42

5

Трек Devil Dogs and the Rattlesnake

Devil Dogs and the Rattlesnake

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

2:32

6

Трек Razor Wire

Razor Wire

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

4:39

7

Трек Lacretia

Lacretia

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

3:08

8

Трек CV One Nine

CV One Nine

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

3:52

9

Трек Door Girl

Door Girl

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

3:43

10

Трек Kramer's Song

Kramer's Song

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

1:51

11

Трек Real Man

Real Man

Stefan Prigmore

Everything Is at Least Both

3:54

Информация о правообладателе: Stefan Prigmore
