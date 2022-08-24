О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Project Pat

Project Pat

,

K-Bird

Сингл  ·  2022

Block Boy

Контент 18+

#Хип-хоп

1 лайк

Project Pat

Артист

Project Pat

Релиз Block Boy

#

Название

Альбом

1

Трек Block Boy

Block Boy

K-Bird

,

Project Pat

Block Boy

2:50

Информация о правообладателе: Kgusa/urbanlegends
