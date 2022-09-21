О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ramp

Ramp

Альбом  ·  2022

Origin Stories

#Электроника
Ramp

Артист

Ramp

Релиз Origin Stories

#

Название

Альбом

1

Трек Algernon

Algernon

Ramp

Origin Stories

5:23

2

Трек Sinnt

Sinnt

Ramp

Origin Stories

4:02

3

Трек Dragonspire

Dragonspire

Ramp

Origin Stories

8:23

Информация о правообладателе: Ramp
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Neon Boulevard
Neon Boulevard2025 · Сингл · Ramp
Релиз EDELWEISS
EDELWEISS2025 · Сингл · Ramp
Релиз EX909
EX9092025 · Сингл · Ramp
Релиз Assault 404
Assault 4042025 · Сингл · Ramp
Релиз We Weld Mistakes
We Weld Mistakes2025 · Сингл · Ramp
Релиз Shameless
Shameless2025 · Сингл · Ramp
Релиз Bleu de channel
Bleu de channel2025 · Сингл · Ramp
Релиз WH
WH2025 · Сингл · Ramp
Релиз Paranormal
Paranormal2025 · Сингл · Ramp
Релиз jewelry store
jewelry store2025 · Сингл · Ramp
Релиз ready now?
ready now?2025 · Сингл · Ramp
Релиз The reality show
The reality show2025 · Сингл · Ramp
Релиз SOUND DIFFRACTION
SOUND DIFFRACTION2025 · Сингл · Ramp
Релиз seriouslyy
seriouslyy2025 · Сингл · Ramp

Похожие артисты

Ramp
Артист

Ramp

Badbadnotgood
Артист

Badbadnotgood

Fatoumata Diawara
Артист

Fatoumata Diawara

Lewis Del Mar
Артист

Lewis Del Mar

Greentea Peng
Артист

Greentea Peng

El Michels Affair
Артист

El Michels Affair

Hot Chip
Артист

Hot Chip

The Mojos
Артист

The Mojos

Cory Wong
Артист

Cory Wong

AMARIA
Артист

AMARIA

Baby Rose
Артист

Baby Rose

RJD2
Артист

RJD2

Papooz
Артист

Papooz