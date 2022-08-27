О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jay Lifton

Jay Lifton

Альбом  ·  2022

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

#Саундтреки
Jay Lifton

Артист

Jay Lifton

Релиз King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

#

Название

Альбом

1

Трек King's Blade Main Title

King's Blade Main Title

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

0:38

2

Трек Thieves

Thieves

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

2:02

3

Трек Bard in the Tavern

Bard in the Tavern

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

1:23

4

Трек Matthias Tells His Tale

Matthias Tells His Tale

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

1:59

5

Трек Muldune and the Iron Talons

Muldune and the Iron Talons

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

2:41

6

Трек The Shadowy Figure

The Shadowy Figure

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

0:52

7

Трек Sun's Edge

Sun's Edge

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

1:40

8

Трек Battle for the Sword

Battle for the Sword

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

4:06

9

Трек A Gift for Brennas

A Gift for Brennas

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

3:08

10

Трек Muldune Schemes Again

Muldune Schemes Again

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

1:50

11

Трек King's Blade End Title

King's Blade End Title

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

3:27

12

Трек Keegan Craig's King's Blade Credits

Keegan Craig's King's Blade Credits

Jay Lifton

King's Blade (Original Motion Picture Soundtrack)

1:47

Информация о правообладателе: Argonaut
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз The Lost Children (Original Score)
The Lost Children (Original Score)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз The Eastsider (Original Score)
The Eastsider (Original Score)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз The Painter and the Wife (Original Motion Picture Soundtrack)
The Painter and the Wife (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз The Discovery of Alan Hindley (Original Motion Picture Soundtrack)
The Discovery of Alan Hindley (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз Evie (Original Score)
Evie (Original Score)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз The Line (Original Motion Picture Soundtrack)
The Line (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз Friendly Strangers (Original Motion Picture Soundtrack)
Friendly Strangers (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз Rêves Perdus, Marqueurs Utilisés (bande originalemusique du film)
Rêves Perdus, Marqueurs Utilisés (bande originalemusique du film)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз Meena (Original Motion Picture Soundtrack)
Meena (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз Montauk Rocks (Original Score)
Montauk Rocks (Original Score)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз The Wake (Original Motion Picture Soundtrack)
The Wake (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Ryan Miller
Релиз Sugar (Original Motion Picture Soundtrack)
Sugar (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз Sombra City (Original Motion Picture Soundtrack)
Sombra City (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Jay Lifton
Релиз Remnants (Original Motion Picture Soundtrack)
Remnants (Original Motion Picture Soundtrack)2024 · Альбом · Jay Lifton

Похожие артисты

Jay Lifton
Артист

Jay Lifton

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож