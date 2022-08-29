Информация о правообладателе: Berdi Oramadow MUSIC
Сингл · 2022
Boýlaryna Türkmen Halk Aydymy (Live)
4 лайка
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Näzlim2025 · Сингл · Azat Oramadow
Ah Le Le Nare2025 · Сингл · Azat Oramadow
Sabyr Ýok2024 · Сингл · Azat Oramadow
Gülnara2024 · Сингл · Azat Oramadow
Salamym Ýetir2024 · Сингл · Azat Oramadow
Gürjinin Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Tylla Saçyn Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Haýsydyr Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Seni Söýýan2024 · Сингл · Azat Oramadow
Yashlygym2024 · Сингл · Azat Oramadow
Gözlerin Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
EÝ Waý2023 · Сингл · Azat Oramadow
Saklasalar2023 · Сингл · Wepa Jumayew
Muhammed Resul2023 · Сингл · Azat Oramadow