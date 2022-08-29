О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Azat Oramadow

Azat Oramadow

Сингл  ·  2022

Boýlaryna Türkmen Halk Aydymy (Live)

#Поп

4 лайка

Azat Oramadow

Артист

Azat Oramadow

Релиз Boýlaryna Türkmen Halk Aydymy (Live)

#

Название

Альбом

1

Трек Boýlaryna Türkmen Halk Aydymy (Live)

Boýlaryna Türkmen Halk Aydymy (Live)

Azat Oramadow

Boýlaryna Türkmen Halk Aydymy (Live)

3:25

Информация о правообладателе: Berdi Oramadow MUSIC
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Näzlim
Näzlim2025 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Ah Le Le Nare
Ah Le Le Nare2025 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Sabyr Ýok
Sabyr Ýok2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Gülnara
Gülnara2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Salamym Ýetir
Salamym Ýetir2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Gürjinin Türkmen Halk Aydymy
Gürjinin Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Tylla Saçyn Türkmen Halk Aydymy
Tylla Saçyn Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Haýsydyr Türkmen Halk Aydymy
Haýsydyr Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Seni Söýýan
Seni Söýýan2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Yashlygym
Yashlygym2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Gözlerin Türkmen Halk Aydymy
Gözlerin Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз EÝ Waý
EÝ Waý2023 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Saklasalar
Saklasalar2023 · Сингл · Wepa Jumayew
Релиз Muhammed Resul
Muhammed Resul2023 · Сингл · Azat Oramadow

Похожие альбомы

Релиз Aýyrma
Aýyrma2023 · Сингл · Bego
Релиз Gunça
Gunça2024 · Сингл · Serdar Çaryýew
Релиз Ýomut gyzy
Ýomut gyzy2022 · Сингл · Nazir Habibow
Релиз Söýülsem
Söýülsem2022 · Сингл · Yhlas Dadayew
Релиз Kakamjan
Kakamjan2024 · Сингл · Rüstem Hallyýew
Релиз Ýene ýene
Ýene ýene2025 · Сингл · Ahmet dam dam
Релиз Janly ses Elwan
Janly ses Elwan2025 · Альбом · Taşli Tülegenow
Релиз Zenandyr bu
Zenandyr bu2024 · Альбом · Ogulbibi Reýimowa
Релиз Hor etmäwer
Hor etmäwer2024 · Альбом · Han Pälwanow
Релиз Yuregimde beslanim
Yuregimde beslanim2024 · Сингл · Nobat Odenyazow
Релиз Ejem
Ejem2024 · Сингл · Hajy Yazmammedow
Релиз Hop Dedik Orda Kal
Hop Dedik Orda Kal2011 · Альбом · Ömür Gedik
Релиз Ogulnar
Ogulnar2023 · Сингл · Pälwan Halmyradow
Релиз Saz eýle
Saz eýle2017 · Сингл · Sahydursun Hojakowa

Похожие артисты

Azat Oramadow
Артист

Azat Oramadow

Pälwan Halmyradow
Артист

Pälwan Halmyradow

Hajy Ýazmämmedow
Артист

Hajy Ýazmämmedow

Batyr muhammedow
Артист

Batyr muhammedow

Nurmuhammet Meredow
Артист

Nurmuhammet Meredow

Yazberdi Mahmydow
Артист

Yazberdi Mahmydow

Suhan Orazberdiýew
Артист

Suhan Orazberdiýew

Resul Geldiyew
Артист

Resul Geldiyew

Parahat Çyryşlyýew
Артист

Parahat Çyryşlyýew

Gülälek Gulmyradowa
Артист

Gülälek Gulmyradowa

Rahman Hudaýberdiýew
Артист

Rahman Hudaýberdiýew

Hangeldi Toýlyýew
Артист

Hangeldi Toýlyýew

Mekan Atayev
Артист

Mekan Atayev