Andrew Prahlow

Andrew Prahlow

Альбом  ·  2022

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

#Саундтреки

20 лайков

Andrew Prahlow

Артист

Andrew Prahlow

Релиз Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

#

Название

Альбом

1

Трек Into Shadow

Into Shadow

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:19

2

Трек The River

The River

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:43

3

Трек River's End

River's End

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:06

4

Трек The First Seekers

The First Seekers

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:34

5

Трек The Premonition

The Premonition

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:24

6

Трек Strange Flames

Strange Flames

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

3:44

7

Трек A Dream of Home

A Dream of Home

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:55

8

Трек Eternal Halls

Eternal Halls

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:55

9

Трек Elegy for the Rings

Elegy for the Rings

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:00

10

Трек The Forbidden Archives

The Forbidden Archives

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:16

11

Трек Test Chamber Three

Test Chamber Three

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:40

12

Трек Sealed Away

Sealed Away

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:10

13

Трек Fear and Ashes

Fear and Ashes

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:33

14

Трек The Lost Waltz

The Lost Waltz

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:00

15

Трек Dark Passage

Dark Passage

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:28

16

Трек Into the Vault

Into the Vault

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

0:27

17

Трек Secret Ways

Secret Ways

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

1:56

18

Трек The Sound of Water

The Sound of Water

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:34

19

Трек Echoes of the Eye

Echoes of the Eye

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:30

20

Трек Departure

Departure

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

0:30

21

Трек Travelers' encore

Travelers' encore

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

3:49

22

Трек End of the Wilds

End of the Wilds

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:38

23

Трек Postlude

Postlude

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

2:10

24

Трек Last Dream of Home

Last Dream of Home

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

7:14

25

Трек Lost Signal

Lost Signal

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

6:32

26

Трек River's End Times

River's End Times

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

7:48

27

Трек The Spirit of Water

The Spirit of Water

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

4:22

28

Трек Hearth's Shadow

Hearth's Shadow

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

4:34

29

Трек Older Than the Universe

Older Than the Universe

Andrew Prahlow

Outer Wilds: Echoes of the Eye (The Lost Reels) Deluxe Original Game Soundtrack

6:12

Информация о правообладателе: Andrew Prahlow Music
