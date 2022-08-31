О нас

Jbx Wonder

Jbx Wonder

Альбом  ·  2022

That Time I Loved

Контент 18+

#Хип-хоп
Jbx Wonder

Артист

Jbx Wonder

Релиз That Time I Loved

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Jbx Wonder

That Time I Loved

0:26

2

Трек Ignite

Ignite

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:45

3

Трек My Mind (When I Thought of U)

My Mind (When I Thought of U)

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:59

4

Трек On My Life

On My Life

Jbx Wonder

That Time I Loved

3:33

5

Трек What"S up?

What"S up?

Jbx Wonder

That Time I Loved

1:44

6

Трек Destiny

Destiny

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:18

7

Трек Lowkey(NeverEnding)

Lowkey(NeverEnding)

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:34

8

Трек Icantdie

Icantdie

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:24

9

Трек Off My Chest (Acapella)

Off My Chest (Acapella)

Jbx Wonder

That Time I Loved

1:18

10

Трек Hate Me

Hate Me

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:37

11

Трек Been Waiting

Been Waiting

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:14

12

Трек Should I?

Should I?

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:00

13

Трек Feel Right

Feel Right

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:57

14

Трек Blight

Blight

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:52

15

Трек Temporary

Temporary

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:33

16

Трек Exposed

Exposed

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:29

17

Трек Sorry, Not Sorry

Sorry, Not Sorry

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:52

18

Трек Wanna

Wanna

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:46

19

Трек Mixer

Mixer

Jbx Wonder

That Time I Loved

3:54

20

Трек Winter

Winter

Jbx Wonder

That Time I Loved

1:58

21

Трек Shapless

Shapless

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:57

22

Трек Let Go

Let Go

Jbx Wonder

That Time I Loved

2:30

23

Трек Outro

Outro

Jbx Wonder

That Time I Loved

0:23

Информация о правообладателе: TheWonderVerse(TWV)
Волна по релизу
Jbx Wonder
Артист

Jbx Wonder

