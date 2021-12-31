О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sasha RTS

Sasha RTS

Сингл  ·  2021

Панцирь

#Русский рэп#Рэп
Sasha RTS

Артист

Sasha RTS

Релиз Панцирь

#

Название

Альбом

1

Трек Панцирь

Панцирь

Sasha RTS

Панцирь

2:14

Информация о правообладателе: Sasha RTS
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз STON
STON2025 · Сингл · Sasha RTS
Релиз WET JACKETS
WET JACKETS2025 · Сингл · Sasha RTS
Релиз Milkshake
Milkshake2025 · Сингл · Sasha RTS
Релиз Not True (prod. by dimamalaxov, NO MERCY)
Not True (prod. by dimamalaxov, NO MERCY)2024 · Сингл · Sasha RTS
Релиз В кафе (prod. by dimamalaxov)
В кафе (prod. by dimamalaxov)2024 · Сингл · Sasha RTS
Релиз DO UTRA (prod by. dimamalaxov)
DO UTRA (prod by. dimamalaxov)2024 · Сингл · Sasha RTS
Релиз Оу Щит (prod. by dimamalaxov)
Оу Щит (prod. by dimamalaxov)2024 · Сингл · Sasha RTS
Релиз SECT (prod. by dimamalaxov)
SECT (prod. by dimamalaxov)2024 · Сингл · Sasha RTS
Релиз Панцирь
Панцирь2021 · Сингл · Sasha RTS

Похожие альбомы

Релиз Дом с нормальными явлениями
Дом с нормальными явлениями2015 · Альбом · Скриптонит
Релиз 2093 (P2)
2093 (P2)2024 · Альбом · Yeat
Релиз DECADANCE 3
DECADANCE 32020 · Альбом · Куок
Релиз ШИРПОТРЕБНАДЗОР
ШИРПОТРЕБНАДЗОР2024 · Альбом · Бизае
Релиз Умру в своём Питере (Inownlove Remix)
Умру в своём Питере (Inownlove Remix)2024 · Сингл · Booker
Релиз 6666
66662018 · Альбом · Astronautalis
Релиз Demon EP
Demon EP2013 · Альбом · Tonedeff
Релиз Winter
Winter2020 · Альбом · DJ Muggs
Релиз D.N.A. Dopest Nigga Alive
D.N.A. Dopest Nigga Alive2015 · Альбом · Motive
Релиз Salo Sessions
Salo Sessions2016 · Альбом · Sadistik
Релиз Pøbelrap Mixtape 2019
Pøbelrap Mixtape 20192019 · Альбом · Various Artists
Релиз The Street, Vol.1
The Street, Vol.12008 · Альбом · Danny Diablo
Релиз Туда
Туда2022 · Сингл · U2A9F

Похожие артисты

Sasha RTS
Артист

Sasha RTS

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож