Василий Шумов

Василий Шумов

,

Центр

Альбом  ·  2022

Кисловский кинофестиваль

#Электроника

4 лайка

Василий Шумов

Артист

Василий Шумов

Релиз Кисловский кинофестиваль

#

Название

Альбом

1

Трек Гимн фестиваля

Гимн фестиваля

Василий Шумов

,

Центр

Кисловский кинофестиваль

0:24

2

Трек Кисловский кинофестиваль

Кисловский кинофестиваль

Василий Шумов

,

Центр

Кисловский кинофестиваль

3:20

3

Трек Перформанс №1 на фестивале

Перформанс №1 на фестивале

Василий Шумов

,

Центр

Кисловский кинофестиваль

4:00

4

Трек Film Festival

Film Festival

Василий Шумов

,

Центр

Кисловский кинофестиваль

3:20

5

Трек Перформанс №2 на фестивале

Перформанс №2 на фестивале

Василий Шумов

,

Центр

Кисловский кинофестиваль

1:59

6

Трек Кисловский кинофестиваль (Ремикс)

Кисловский кинофестиваль (Ремикс)

Василий Шумов

,

Центр

Кисловский кинофестиваль

3:21

7

Трек Перформанс №3 на фестивале

Перформанс №3 на фестивале

Василий Шумов

,

Центр

Кисловский кинофестиваль

4:03

Информация о правообладателе: Союз Мьюзик
