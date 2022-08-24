О нас

Вадим Кузема

Вадим Кузема

Альбом  ·  2022

Чартер на Ганновер. История двух эмигрантов в 4-х частях

#На русском

78 лайков

Вадим Кузема

Артист

Вадим Кузема

Релиз Чартер на Ганновер. История двух эмигрантов в 4-х частях

#

Название

Альбом

1

Трек Чартер на Ганновер

Чартер на Ганновер

Вадим Кузема

Чартер на Ганновер. История двух эмигрантов в 4-х частях

4:57

2

Трек Чартер на Ганновер 2 (Шесть лет спустя)

Чартер на Ганновер 2 (Шесть лет спустя)

Вадим Кузема

Чартер на Ганновер. История двух эмигрантов в 4-х частях

4:28

3

Трек Чартер на Ганновер 3 (Прошло 20 лет)

Чартер на Ганновер 3 (Прошло 20 лет)

Вадим Кузема

Чартер на Ганновер. История двух эмигрантов в 4-х частях

4:47

4

Трек Чартер на Ганновер 4 (Конец истории)

Чартер на Ганновер 4 (Конец истории)

Вадим Кузема

Чартер на Ганновер. История двух эмигрантов в 4-х частях

4:18

Информация о правообладателе: United Music Group
