Real

Real

Альбом  ·  2022

Перерождение

#Русский рэп#Рэп, ритм-н-блюз
Real

Артист

Real

Релиз Перерождение

#

Название

Альбом

1

Трек Последний день Бирона

Последний день Бирона

Real

Перерождение

2:10

2

Трек Перерождение

Перерождение

Real

Перерождение

3:38

3

Трек Свет нового мира

Свет нового мира

Real

Перерождение

1:35

4

Трек Первые шаги

Первые шаги

Real

Перерождение

2:17

5

Трек О трущобах

О трущобах

Real

Перерождение

1:24

6

Трек Слышал ли новость

Слышал ли новость

Real

Перерождение

3:10

7

Трек Начало перемен

Начало перемен

Real

Перерождение

0:52

8

Трек Бравада Нищих

Бравада Нищих

Real

Перерождение

2:22

9

Трек Поражение

Поражение

Real

Перерождение

1:05

10

Трек Неугасаемая надежда

Неугасаемая надежда

Real

Перерождение

2:29

11

Трек Тем временем в замке

Тем временем в замке

Real

Перерождение

1:07

12

Трек Пир богатства

Пир богатства

Real

Перерождение

1:57

13

Трек Побег из тюрьмы

Побег из тюрьмы

Real

Перерождение

1:04

14

Трек В зачарованном лесу

В зачарованном лесу

Real

Перерождение

1:32

15

Трек Колдовство леса

Колдовство леса

Real

Перерождение

0:57

16

Трек Быть собой

Быть собой

Real

Перерождение

3:21

17

Трек Просторы мыслей

Просторы мыслей

Real

Перерождение

0:55

18

Трек Последний бой на Земле

Последний бой на Земле

Real

Перерождение

2:37

19

Трек Переход

Переход

Real

Перерождение

0:47

20

Трек Разговор с Дотом

Разговор с Дотом

Real

Перерождение

2:02

21

Трек Начало

Начало

Real

Перерождение

2:19

Информация о правообладателе: PhantomTrack
