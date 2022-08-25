О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

passmurny

passmurny

Сингл  ·  2022

Колени

#Русский поп#Поп

2 лайка

passmurny

Артист

passmurny

Релиз Колени

#

Название

Альбом

1

Трек Колени

Колени

passmurny

Колени

2:33

Информация о правообладателе: MONOLIT
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Больше чем я мог пообещать
Больше чем я мог пообещать2025 · Сингл · passmurny
Релиз Оставим здесь
Оставим здесь2025 · Альбом · passmurny
Релиз Проливные дожди
Проливные дожди2024 · Сингл · passmurny
Релиз Бежать
Бежать2024 · Сингл · Саша Хлу
Релиз Построим дом
Построим дом2024 · Сингл · passmurny
Релиз Заглуши мою боль (Live 2024)
Заглуши мою боль (Live 2024)2024 · Альбом · passmurny
Релиз Больше чем любовь
Больше чем любовь2024 · Сингл · passmurny
Релиз Провода
Провода2023 · Сингл · passmurny
Релиз Символ
Символ2023 · Сингл · тима ищет свет
Релиз Сердце (Speed Up)
Сердце (Speed Up)2023 · Сингл · passmurny
Релиз Я знаю ты вернёшься летом
Я знаю ты вернёшься летом2023 · Сингл · passmurny
Релиз Прости
Прости2023 · Сингл · passmurny
Релиз Твоё имя
Твоё имя2023 · Сингл · Slider & Magnit
Релиз Найти
Найти2023 · Сингл · passmurny

Похожие альбомы

Релиз The Highlights
The Highlights2021 · Альбом · The Weeknd
Релиз The Highlights
The Highlights2021 · Альбом · The Weeknd
Релиз Shape & Form (Deluxe)
Shape & Form (Deluxe)2022 · Альбом · Two Feet
Релиз Pink
Pink2020 · Альбом · Two Feet
Релиз Утраты
Утраты2022 · Альбом · Обстоятельства
Релиз The Hunger Games: Mockingjay Pt. 1 (Original Motion Picture Soundtrack)
The Hunger Games: Mockingjay Pt. 1 (Original Motion Picture Soundtrack)2014 · Альбом · Various Artists
Релиз インディーチルポップ
インディーチルポップ2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Mellow Alt. Pop
Mellow Alt. Pop2022 · Альбом · Various Artists
Релиз Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1
Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 12014 · Альбом · Various Artists
Релиз Trip Tape
Trip Tape2021 · Альбом · Milky Chance
Релиз My Honey
My Honey2025 · Сингл · Carpetman
Релиз Endless Fight
Endless Fight2025 · Сингл · Carpetman
Релиз Live at Resonant Arts
Live at Resonant Arts2024 · Сингл · Обстоятельства
Релиз Max Maco Is Dead Right? (1-4)
Max Maco Is Dead Right? (1-4)2021 · Альбом · Two Feet

Похожие артисты

passmurny
Артист

passmurny

ROZHDEN
Артист

ROZHDEN

Максим Свобода
Артист

Максим Свобода

БАЗАР
Артист

БАЗАР

Свидание
Артист

Свидание

pavluchenko
Артист

pavluchenko

R.A.SVET
Артист

R.A.SVET

UBEL
Артист

UBEL

внимание брусника!
Артист

внимание брусника!

Обстоятельства
Артист

Обстоятельства

Alexey Krivdin
Артист

Alexey Krivdin

Наша Таня
Артист

Наша Таня

стасиес
Артист

стасиес