О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Sovietwave Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз лекарство от летней тоски
лекарство от летней тоски2025 · Сингл · телеволны
Релиз Сейчас/Море
Сейчас/Море2025 · Альбом · Люся лай!
Релиз Кожа
Кожа2024 · Альбом · Люся лай!
Релиз Травма на травме
Травма на травме2024 · Альбом · Люся лай!
Релиз Загнанный
Загнанный2024 · Сингл · Люся лай!
Релиз Конец света (телеволны Cover)
Конец света (телеволны Cover)2024 · Сингл · Люся лай!
Релиз Смерть и любовь
Смерть и любовь2024 · Альбом · Люся лай!
Релиз Кровь с молоком (Lo-Fi House Rework)
Кровь с молоком (Lo-Fi House Rework)2024 · Сингл · Люся лай!
Релиз Ты
Ты2024 · Сингл · Люся лай!
Релиз Снег на ресницах
Снег на ресницах2023 · Сингл · Люся лай!
Релиз Море
Море2023 · Сингл · Люся лай!
Релиз Сейчас
Сейчас2023 · Сингл · Люся лай!
Релиз Ком
Ком2023 · Сингл · Люся лай!
Релиз Стяг
Стяг2023 · Сингл · Люся лай!

Похожие альбомы

Релиз Жвачка по рублю
Жвачка по рублю2020 · Сингл · Ника КраснаЯ
Релиз мелкая с гитарой
мелкая с гитарой2020 · Альбом · алёна швец.
Релиз Противоядие
Противоядие2022 · Альбом · алёна швец.
Релиз мелкая с гитарой
мелкая с гитарой2021 · Альбом · алёна швец.
Релиз Веронические заболевания
Веронические заболевания2021 · Альбом · Ника КраснаЯ
Релиз лю(бить).
лю(бить).2019 · Сингл · nmilova
Релиз Вписка на балконе
Вписка на балконе2018 · Сингл · алёна швец.
Релиз Клуб неудачников
Клуб неудачников2023 · Альбом · АСКОРБИНКА
Релиз Рок-звезды грустят по осени
Рок-звезды грустят по осени2021 · Альбом · СахарСоСтеклом
Релиз Завтра будет новый день
Завтра будет новый день2022 · Альбом · Люся лай!
Релиз Вижу тебя
Вижу тебя2021 · Сингл · XARISTA
Релиз 365 дней, пока я тебя жду
365 дней, пока я тебя жду2022 · Альбом · кофе с корицей
Релиз лишний человек
лишний человек2021 · Альбом · nmilova
Релиз Короткое замыкание
Короткое замыкание2020 · Альбом · Ника КраснаЯ

Похожие артисты

Люся лай!
Артист

Люся лай!

Оля Ля
Артист

Оля Ля

nmilova
Артист

nmilova

АСКОРБИНКА
Артист

АСКОРБИНКА

СахарСоСтеклом
Артист

СахарСоСтеклом

кофе с корицей
Артист

кофе с корицей

Gilava
Артист

Gilava

маяк
Артист

маяк

Яся Чехомова & Lùna
Артист

Яся Чехомова & Lùna

mizlzim
Артист

mizlzim

Саша Мусор
Артист

Саша Мусор

yuni.
Артист

yuni.

Advinke
Артист

Advinke