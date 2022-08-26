О нас

Shootki

Shootki

Сингл  ·  2022

Времена

#Рок#Русский рок
Shootki

Артист

Shootki

Релиз Времена

#

Название

Альбом

1

Трек Очень хорошо

Очень хорошо

Shootki

Времена

3:09

2

Трек Времена

Времена

Shootki

Времена

3:46

Информация о правообладателе: SPRL
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Number one
Number one2025 · Сингл · Shootki
Релиз Грустно всем
Грустно всем2024 · Сингл · Shootki
Релиз Под водой
Под водой2022 · Альбом · Shootki
Релиз Под водой
Под водой2022 · Сингл · Shootki
Релиз Времена
Времена2022 · Сингл · Shootki
Релиз Радость, Счастье и Позитив
Радость, Счастье и Позитив2021 · Альбом · Shootki
Релиз Turn Back Time
Turn Back Time2021 · Альбом · Shootki
Релиз Волны
Волны2020 · Сингл · Shootki
Релиз Ska Is Dead
Ska Is Dead2019 · Сингл · Shootki
Релиз Мелочи жизни
Мелочи жизни2018 · Сингл · Shootki
Релиз На пути к вершинам
На пути к вершинам2014 · Альбом · Shootki

