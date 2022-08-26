Информация о правообладателе: SPRL
Сингл · 2022
Времена
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Number one2025 · Сингл · Shootki
Грустно всем2024 · Сингл · Shootki
Под водой2022 · Альбом · Shootki
Под водой2022 · Сингл · Shootki
Времена2022 · Сингл · Shootki
Радость, Счастье и Позитив2021 · Альбом · Shootki
Turn Back Time2021 · Альбом · Shootki
Волны2020 · Сингл · Shootki
Ska Is Dead2019 · Сингл · Shootki
Мелочи жизни2018 · Сингл · Shootki
На пути к вершинам2014 · Альбом · Shootki