О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MAJNA

MAJNA

Сингл  ·  2022

Гамбит

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

3 лайка

MAJNA

Артист

MAJNA

Релиз Гамбит

#

Название

Альбом

1

Трек Гамбит

Гамбит

MAJNA

Гамбит

2:04

Информация о правообладателе: NOPASSPORT
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Очень богатый
Очень богатый2024 · Сингл · MAJNA
Релиз Дуло пистолета
Дуло пистолета2024 · Сингл · MAJNA
Релиз Пацаны на гелике
Пацаны на гелике2024 · Сингл · MAJNA
Релиз Бездельник
Бездельник2024 · Сингл · MAJNA
Релиз Лето
Лето2024 · Сингл · MAJNA
Релиз Сборник проблем и решений
Сборник проблем и решений2024 · Альбом · MAJNA
Релиз Временно
Временно2024 · Сингл · MAJNA
Релиз Ини Мини Мо
Ини Мини Мо2024 · Сингл · MAJNA
Релиз Хук
Хук2024 · Сингл · MAJNA
Релиз Новый год
Новый год2023 · Сингл · MAJNA
Релиз Капа
Капа2023 · Сингл · MAJNA
Релиз Как тебя зовут
Как тебя зовут2023 · Сингл · MAJNA
Релиз Не страдай
Не страдай2023 · Сингл · MAJNA
Релиз Налетай
Налетай2023 · Сингл · MAJNA

Похожие альбомы

Релиз Тюльпан
Тюльпан2018 · Альбом · Рем Дигга
Релиз ТРИ
ТРИ2020 · Альбом · MATRANG
Релиз Фас
Фас2020 · Сингл · MATRANG
Релиз Love Story. Act 2
Love Story. Act 22020 · Альбом · Райда
Релиз Талия
Талия2020 · Сингл · Niman
Релиз Руки на руке
Руки на руке2021 · Сингл · MATRANG
Релиз Бессонница
Бессонница2019 · Альбом · Kali
Релиз UNSENT VOICEMAILS
UNSENT VOICEMAILS2024 · Альбом · MAKRAE
Релиз Один раз
Один раз2020 · Сингл · qurt
Релиз Old Money
Old Money2025 · Сингл · Murovei
Релиз Нравишься
Нравишься2018 · Сингл · Murovei
Релиз ALTUHA
ALTUHA2022 · Альбом · Benz
Релиз Не бери в голову
Не бери в голову2019 · Альбом · Kali
Релиз Звезда
Звезда2018 · Альбом · Старый Гном

Похожие артисты

MAJNA
Артист

MAJNA

Sam Wick
Артист

Sam Wick

IWM
Артист

IWM

Трувонт
Артист

Трувонт

6ixth Floor
Артист

6ixth Floor

ZIMA
Артист

ZIMA

MLK+
Артист

MLK+

Ploty
Артист

Ploty

DEAD LALI
Артист

DEAD LALI

4К
Артист

ARCHI
Артист

ARCHI

Сплав Легированный
Артист

Сплав Легированный

ODURACHEN
Артист

ODURACHEN