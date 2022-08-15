О нас

TDP "Samanta"

TDP "Samanta"

Альбом  ·  2022

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

#Детская
TDP "Samanta"

Артист

TDP "Samanta"

Релиз Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

#

Название

Альбом

1

Трек Кто под вечер… (пролог)

Кто под вечер… (пролог)

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

5:07

2

Трек Мы с тобой

Мы с тобой

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

1:58

3

Трек Зло

Зло

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

2:36

4

Трек Ноктюрн (Зара)

Ноктюрн (Зара)

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

3:00

5

Трек Солнечный мир любви

Солнечный мир любви

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

3:24

6

Трек Выбирай

Выбирай

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

3:25

7

Трек Колыбельная ХХ веку

Колыбельная ХХ веку

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

4:03

8

Трек Солнечный мир любви и молитва

Солнечный мир любви и молитва

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

2:07

9

Трек Мир-аллилуйя любви

Мир-аллилуйя любви

TDP "Samanta"

Евгения Зарицкая. Дитя 21 века. Мистерия

3:22

Информация о правообладателе: Evgeniia Zaritskaia
