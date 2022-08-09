Альбом · 2022
Airport Ambience
#
Название
Альбом
1
Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick with Passes in a Constant Hush
1:26
2
Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick, Milling and Steady with a Distant Baby
1:23
3
Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick, Milling and Steady
0:58
4
0:55
5
Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium, Milling and Active with Voices and Activity
1:01
6
1:19
7
Crowd in an Airport at International Arrivals, Medium Distant and Thick, Wandering with a Baby
1:26
8
Crowd in an Airport at International Departures, Medium Distant and Thick, Wandering Busily and Constant
2:59
9
Crowd in an Airport at International Departures Observation Deck with Scatter Voices Loitering and Chatting
1:37
10
Crowd in an Airport at International Departures at Security Entrance, Medium Distant and Thick W. Passes, Busy Relaxed
2:38
11
Crowd in an Airport at International Departures with a Throng Loitering, Busy and Constant Chaos
1:35
12
Crowd in an Airport at International Departures with a Throng Loitering, Busy and Constant Chaos with Detail
2:01
13
Crowd in an Airport in a Priority Pass Lounge, Distant with Faint Voices, Activity, and Cutlery
4:36
14
3:56
15
0:51
16
1:55
17
2:45
18
4:31
19
Airport Hall Crowd at Parking Garage Entrance Light, Passing by with Peppy Chatter to Active
1:59
20
0:43
21
Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Air Asia Phuket
0:46
22
Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Lion Air Chiang Mai
0:45
23
Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Lion Air
0:47
24
Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Tiger Air
0:47
25
Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Do Not Leave Belongings
1:09
26
Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Power Bank
1:00
27
2:50
28
2:15
