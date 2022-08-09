О нас

Airborne Sound

Airborne Sound

Альбом  ·  2022

Airport Ambience

#Инструментальная
Airborne Sound

Артист

Airborne Sound

Релиз Airport Ambience

#

Название

Альбом

1

Трек Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick with Passes in a Constant Hush

Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick with Passes in a Constant Hush

Airborne Sound

Airport Ambience

1:26

2

Трек Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick, Milling and Steady with a Distant Baby

Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick, Milling and Steady with a Distant Baby

Airborne Sound

Airport Ambience

1:23

3

Трек Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick, Milling and Steady

Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium Distant and Thick, Milling and Steady

Airborne Sound

Airport Ambience

0:58

4

Трек Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium, Milling and Active with Voices

Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium, Milling and Active with Voices

Airborne Sound

Airport Ambience

0:55

5

Трек Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium, Milling and Active with Voices and Activity

Crowd in an Airport at Domestic Arrivals, Medium, Milling and Active with Voices and Activity

Airborne Sound

Airport Ambience

1:01

6

Трек Crowd in an Airport in a Hall Between Terminals with Voices Passing

Crowd in an Airport in a Hall Between Terminals with Voices Passing

Airborne Sound

Airport Ambience

1:19

7

Трек Crowd in an Airport at International Arrivals, Medium Distant and Thick, Wandering with a Baby

Crowd in an Airport at International Arrivals, Medium Distant and Thick, Wandering with a Baby

Airborne Sound

Airport Ambience

1:26

8

Трек Crowd in an Airport at International Departures, Medium Distant and Thick, Wandering Busily and Constant

Crowd in an Airport at International Departures, Medium Distant and Thick, Wandering Busily and Constant

Airborne Sound

Airport Ambience

2:59

9

Трек Crowd in an Airport at International Departures Observation Deck with Scatter Voices Loitering and Chatting

Crowd in an Airport at International Departures Observation Deck with Scatter Voices Loitering and Chatting

Airborne Sound

Airport Ambience

1:37

10

Трек Crowd in an Airport at International Departures at Security Entrance, Medium Distant and Thick W. Passes, Busy Relaxed

Crowd in an Airport at International Departures at Security Entrance, Medium Distant and Thick W. Passes, Busy Relaxed

Airborne Sound

Airport Ambience

2:38

11

Трек Crowd in an Airport at International Departures with a Throng Loitering, Busy and Constant Chaos

Crowd in an Airport at International Departures with a Throng Loitering, Busy and Constant Chaos

Airborne Sound

Airport Ambience

1:35

12

Трек Crowd in an Airport at International Departures with a Throng Loitering, Busy and Constant Chaos with Detail

Crowd in an Airport at International Departures with a Throng Loitering, Busy and Constant Chaos with Detail

Airborne Sound

Airport Ambience

2:01

13

Трек Crowd in an Airport in a Priority Pass Lounge, Distant with Faint Voices, Activity, and Cutlery

Crowd in an Airport in a Priority Pass Lounge, Distant with Faint Voices, Activity, and Cutlery

Airborne Sound

Airport Ambience

4:36

14

Трек Crowd in an Airport in a Priority Pass Lounge, Distant with Faint Voices and Cutlery

Crowd in an Airport in a Priority Pass Lounge, Distant with Faint Voices and Cutlery

Airborne Sound

Airport Ambience

3:56

15

Трек Crowd in an Airport in a Priority Pass Lounge, Distant with Faint Voices

Crowd in an Airport in a Priority Pass Lounge, Distant with Faint Voices

Airborne Sound

Airport Ambience

0:51

16

Трек Crowd in an Airport on a Walkway, Medium with Passes, Voices, and Workers

Crowd in an Airport on a Walkway, Medium with Passes, Voices, and Workers

Airborne Sound

Airport Ambience

1:55

17

Трек Airport Hall Crowd at Entrance to Departures with Light Voices and Luggage

Airport Hall Crowd at Entrance to Departures with Light Voices and Luggage

Airborne Sound

Airport Ambience

2:45

18

Трек Airport Hall Crowd at Entrance to Departures with Medium Voices and Luggage

Airport Hall Crowd at Entrance to Departures with Medium Voices and Luggage

Airborne Sound

Airport Ambience

4:31

19

Трек Airport Hall Crowd at Parking Garage Entrance Light, Passing by with Peppy Chatter to Active

Airport Hall Crowd at Parking Garage Entrance Light, Passing by with Peppy Chatter to Active

Airborne Sound

Airport Ambience

1:59

20

Трек Airport Hall Crowd at Parking Garage Entrance Light, Passing by with Peppy Chatter

Airport Hall Crowd at Parking Garage Entrance Light, Passing by with Peppy Chatter

Airborne Sound

Airport Ambience

0:43

21

Трек Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Air Asia Phuket

Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Air Asia Phuket

Airborne Sound

Airport Ambience

0:46

22

Трек Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Lion Air Chiang Mai

Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Lion Air Chiang Mai

Airborne Sound

Airport Ambience

0:45

23

Трек Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Lion Air

Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Lion Air

Airborne Sound

Airport Ambience

0:47

24

Трек Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Tiger Air

Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Arrival Tiger Air

Airborne Sound

Airport Ambience

0:47

25

Трек Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Do Not Leave Belongings

Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Do Not Leave Belongings

Airborne Sound

Airport Ambience

1:09

26

Трек Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Power Bank

Pa Announcement in an Airport with a Woman Saying in Thai, English, and Chinese: Power Bank

Airborne Sound

Airport Ambience

1:00

27

Трек Traffic at an Airport Passenger Drop off with Buses Idling and Whistles

Traffic at an Airport Passenger Drop off with Buses Idling and Whistles

Airborne Sound

Airport Ambience

2:50

28

Трек Traffic at an Airport Passenger Drop off with Buses, Whistles, and Voices

Traffic at an Airport Passenger Drop off with Buses, Whistles, and Voices

Airborne Sound

Airport Ambience

2:15

29

Трек Traffic at an Airport Passenger Drop off with Passes, Voices, and Cart

Traffic at an Airport Passenger Drop off with Passes, Voices, and Cart

Airborne Sound

Airport Ambience

1:31

Информация о правообладателе: Airborne Sound
