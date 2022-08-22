О нас

Arnold Rivera

Arnold Rivera

Альбом  ·  2022

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

#Инструментальная
Arnold Rivera

Артист

Arnold Rivera

Релиз Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

#

Название

Альбом

1

Трек Pendulum

Pendulum

Arnold Rivera

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

5:17

2

Трек Grace

Grace

Arnold Rivera

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

3:32

3

Трек Zion

Zion

Arnold Rivera

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

5:50

4

Трек Triggered : Insomnia

Triggered : Insomnia

Arnold Rivera

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

3:51

5

Трек Spirit

Spirit

Arnold Rivera

,

Jonathan Wetmore

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

4:10

6

Трек Oceans

Oceans

Arnold Rivera

,

Jonathan Wetmore

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

4:40

7

Трек Alone in a Room

Alone in a Room

Arnold Rivera

,

Jonathan Wetmore

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

3:05

8

Трек For Crying (Original Audio)

For Crying (Original Audio)

Arnold Rivera

Nothing to Lose, and Everything in the World to Gain

8:34

Информация о правообладателе: Arnold Rivera
Волна по релизу

