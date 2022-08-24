О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

KOFE

KOFE

Альбом  ·  2022

Со вкусом ирисок

#Поп-рок

3 лайка

KOFE

Артист

KOFE

Релиз Со вкусом ирисок

#

Название

Альбом

1

Трек Дождь

Дождь

KOFE

Со вкусом ирисок

4:20

2

Трек Найду тебя

Найду тебя

KOFE

Со вкусом ирисок

3:56

3

Трек Ириски

Ириски

KOFE

Со вкусом ирисок

3:14

Информация о правообладателе: Союз Мьюзик
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Белый
Белый2025 · Альбом · KOFE
Релиз Кофе и сигареты
Кофе и сигареты2025 · Сингл · KOFE
Релиз Космос
Космос2025 · Сингл · KOFE
Релиз Напиши мне
Напиши мне2025 · Сингл · KOFE
Релиз Ты не узнаешь
Ты не узнаешь2025 · Сингл · KOFE
Релиз Секс
Секс2025 · Сингл · KOFE
Релиз Под луной
Под луной2024 · Сингл · KOFE
Релиз Художник
Художник2024 · Сингл · KOFE
Релиз Секс (В стиле панк-рок)
Секс (В стиле панк-рок)2024 · Сингл · KOFE
Релиз С ароматом свободы
С ароматом свободы2024 · Альбом · KOFE
Релиз Со вкусом ирисок
Со вкусом ирисок2022 · Альбом · KOFE

Похожие альбомы

Релиз Это всё дворовый панк
Это всё дворовый панк2022 · Альбом · Действуй!
Релиз Город под водой
Город под водой2025 · Сингл · TAMATAFRESH
Релиз Эрагент
Эрагент2025 · Сингл · Вето
Релиз Мой город будет стоять
Мой город будет стоять2025 · Сингл · Йорш
Релиз Пчела
Пчела2024 · Сингл · Пока Все Змеи Спят
Релиз Земля-2
Земля-22022 · Альбом · SAHALIN
Релиз Счастье, Часть 1
Счастье, Часть 12023 · Альбом · Йорш
Релиз BesТ! 30
BesТ! 302021 · Альбом · Тараканы!
Релиз Нищета и свобода. Сторона А
Нищета и свобода. Сторона А2020 · Альбом · Наконечный
Релиз 15, часть 2: Худым и злым
15, часть 2: Худым и злым2021 · Альбом · Тараканы!
Релиз Мантра, побеждающая смерть
Мантра, побеждающая смерть2024 · Альбом · Операция Пластилин
Релиз 2020
20202019 · Сингл · Ирина Маинская
Релиз За второй звездой
За второй звездой2023 · Сингл · ШЕКSПИР
Релиз Экзистенциализм
Экзистенциализм2021 · Альбом · Наконечный

Похожие артисты

KOFE
Артист

KOFE

Йорш
Артист

Йорш

План Ломоносова
Артист

План Ломоносова

Бригадный подряд
Артист

Бригадный подряд

НАИВ
Артист

НАИВ

ДМЦ
Артист

ДМЦ

Brutto
Артист

Brutto

Dругой Ветер
Артист

Dругой Ветер

Наконечный
Артист

Наконечный

МодеМ
Артист

МодеМ

Действуй!
Артист

Действуй!

Лусинэ Геворкян
Артист

Лусинэ Геворкян

Лучший Самый День
Артист

Лучший Самый День