Мистер Гро...

Мистер Гро...

Сингл  ·  2022

Дети войны

#Русский рок#Рок

2 лайка

Мистер Гро...

Артист

Мистер Гро...

Релиз Дети войны

#

Название

Альбом

1

Трек Дети войны

Дети войны

Мистер Гро...

Дети войны

3:38

Информация о правообладателе: Союз Мьюзик
Волна по релизу
Релиз Призрачный лес
Призрачный лес2025 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Огонёк
Огонёк2025 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз 45 (Acoustic Live)
45 (Acoustic Live)2025 · Альбом · Мистер Гро...
Релиз Сибирский транк
Сибирский транк2025 · Альбом · Мистер Гро...
Релиз РаБы
РаБы2024 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Лишь бы альбом не писать (Live)
Лишь бы альбом не писать (Live)2024 · Альбом · Мистер Гро...
Релиз Вернись
Вернись2024 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Званый ужин
Званый ужин2024 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Лошадкин сон
Лошадкин сон2023 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Погода около ноля (Акустика)
Погода около ноля (Акустика)2023 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Горнило судьбы
Горнило судьбы2023 · Сингл · Чёрный обелиск
Релиз Перед глазами
Перед глазами2023 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Дожить до весны
Дожить до весны2022 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Отопительный сезон
Отопительный сезон2022 · Сингл · Красная плесень

Релиз Трибьют Сектор Газа
Трибьют Сектор Газа2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Фунтик
Фунтик2022 · Сингл · Брызги
Релиз Огонь
Огонь2022 · Сингл · Азон
Релиз Без страха
Без страха2023 · Альбом · Нормы Морали
Релиз Фрегат
Фрегат2019 · Сингл · Сектор Газовой Атаки
Релиз Ничего нового
Ничего нового2021 · Альбом · Четыре Сыра
Релиз Лови меня
Лови меня2025 · Сингл · Йемен
Релиз Сами по себе
Сами по себе2022 · Альбом · Нормы Морали
Релиз Быть сильным
Быть сильным2019 · Сингл · Лампасы
Релиз Железный Феликс
Железный Феликс2022 · Сингл · Мистер Гро...
Релиз Деревенская
Деревенская2020 · Сингл · Перегаз
Релиз Трасса Е-95
Трасса Е-952024 · Сингл · CWT
Релиз С любовью из России
С любовью из России2025 · Альбом · Нормы Морали
Релиз Тяжесть и Радость
Тяжесть и Радость2017 · Альбом · Лампасы

Мистер Гро...
Артист

Мистер Гро...

Сектор Газовой Атаки
Артист

Сектор Газовой Атаки

РОКОВОЙ ГОД
Артист

РОКОВОЙ ГОД

Ангел НеБес
Артист

Ангел НеБес

El Mashe
Артист

El Mashe

Ядрёный Корень
Артист

Ядрёный Корень

В.И.А. Роковой год
Артист

В.И.А. Роковой год

Панк Жлоб Рок Банда СГ
Артист

Панк Жлоб Рок Банда СГ

Zемля Королевы Моd
Артист

Zемля Королевы Моd

ОРЗ
Артист

ОРЗ

Планетарий
Артист

Планетарий

Тропы Не Врут
Артист

Тропы Не Врут

Ананасов и Ко
Артист

Ананасов и Ко