О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

FadFire

FadFire

Сингл  ·  2022

Я буду

#Поп-рок

3 лайка

FadFire

Артист

FadFire

Релиз Я буду

#

Название

Альбом

1

Трек Я буду

Я буду

FadFire

Я буду

2:14

Информация о правообладателе: FadFire
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sex
Sex2025 · Альбом · FadFire
Релиз Исцеление
Исцеление2025 · Альбом · FadFire
Релиз С тобой
С тобой2025 · Сингл · FadFire
Релиз Иди ко мне
Иди ко мне2025 · Сингл · FadFire
Релиз Прошу
Прошу2025 · Сингл · FadFire
Релиз Хочет
Хочет2025 · Сингл · FadFire
Релиз Не жду
Не жду2025 · Сингл · FadFire
Релиз Самурай
Самурай2025 · Сингл · FadFire
Релиз Измена
Измена2025 · Альбом · FadFire
Релиз Давай стреляй
Давай стреляй2025 · Альбом · FadFire
Релиз Выхода нет
Выхода нет2025 · Сингл · FadFire
Релиз Решила
Решила2024 · Сингл · FadFire
Релиз Твоя мать
Твоя мать2024 · Сингл · FadFire
Релиз Когда погаснет
Когда погаснет2024 · Сингл · FadFire

Похожие альбомы

Релиз Гнев
Гнев2023 · Сингл · FadFire
Релиз Задрот
Задрот2023 · Сингл · FadFire
Релиз Не болит
Не болит2023 · Сингл · FadFire
Релиз Свет фонарей
Свет фонарей2023 · Сингл · FadFire
Релиз Молчишь
Молчишь2021 · Сингл · FadFire
Релиз Сигарета
Сигарета2021 · Сингл · FadFire
Релиз Не ною
Не ною2023 · Сингл · FadFire
Релиз Заебала
Заебала2021 · Сингл · FadFire
Релиз На самом деле не монстр
На самом деле не монстр2022 · Альбом · FadFire
Релиз Выть
Выть2022 · Сингл · FadFire
Релиз Любовь
Любовь2022 · Альбом · FadFire
Релиз Сказал
Сказал2021 · Сингл · FadFire
Релиз Останусь один
Останусь один2024 · Сингл · FadFire
Релиз Твоя мать
Твоя мать2024 · Сингл · FadFire

Похожие артисты

FadFire
Артист

FadFire

АСКОРБИНКА
Артист

АСКОРБИНКА

СахарСоСтеклом
Артист

СахарСоСтеклом

кофе с корицей
Артист

кофе с корицей

Люся лай!
Артист

Люся лай!

маяк
Артист

маяк

Яся Чехомова & Lùna
Артист

Яся Чехомова & Lùna

Саша Мусор
Артист

Саша Мусор

yuni.
Артист

yuni.

Advinke
Артист

Advinke

etoneksushenka
Артист

etoneksushenka

Fanié
Артист

Fanié

Валерьяночка
Артист

Валерьяночка