Информация о правообладателе: Творец культуры.
Волна по релизу

Релиз Кен (feat. $TXXPID)
Кен (feat. $TXXPID)2022 · Сингл · Творец культуры.
Релиз Просто, просто
Просто, просто2022 · Сингл · Творец культуры.
Релиз Жидкий азот
Жидкий азот2022 · Сингл · $TXXPID
Релиз Подопытные
Подопытные2022 · Сингл · Творец культуры.
Релиз Проще...
Проще...2021 · Сингл · Творец культуры.
Релиз Я один
Я один2021 · Сингл · Творец культуры.
Релиз Палочка
Палочка2021 · Сингл · Творец культуры.
Релиз Две стороны
Две стороны2021 · Сингл · Творец культуры.
Релиз 16
162021 · Альбом · Творец культуры.
Релиз В чёрном пиджаке
В чёрном пиджаке2021 · Сингл · Творец культуры.
Релиз Молодой!
Молодой!2021 · Сингл · Творец культуры.
Релиз Number
Number2021 · Сингл · KATEFO
Релиз Что такое трэп?
Что такое трэп?2020 · Альбом · $TXXPID
Релиз Море
Море2020 · Сингл · Творец культуры.

Творец культуры.
Артист

Творец культуры.

