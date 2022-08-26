О нас

Информация о правообладателе: КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Другие альбомы исполнителя

Релиз Крысорубка
Крысорубка2025 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз 5 лет
5 лет2025 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Возрождение
Возрождение2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Ржавый город
Ржавый город2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Борьба
Борьба2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз В сердце навсегда
В сердце навсегда2024 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Панк (неизданное 2019)
Панк (неизданное 2019)2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Волна летнего шампуня (Неизданное 2019)
Волна летнего шампуня (Неизданное 2019)2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Битва с мухами
Битва с мухами2024 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Выпердыш
Выпердыш2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Энергетик
Энергетик2024 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Снег
Снег2023 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Гниющий ад
Гниющий ад2023 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Бархатные тяги
Бархатные тяги2023 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА

Релиз What It Means (feat. Snoop Dogg)
What It Means (feat. Snoop Dogg)2025 · Сингл · Lee Baker
Релиз Условности
Условности2018 · Альбом · Таких Миллион
Релиз Transverse Mercator
Transverse Mercator2009 · Альбом · Schindler
Релиз Будем гулять
Будем гулять2019 · Сингл · AZA
Релиз Бешеная струна
Бешеная струна2022 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Релиз Artoxin
Artoxin2017 · Альбом · Geisse

КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА

Kittens meowing
Kittens meowing

Алла Костюкова
Алла Костюкова

Мурчание кошек
Мурчание кошек

Фоновый Шум
Фоновый Шум

Спящий ребенок
Спящий ребенок

окружение
окружение

LsPlash
LsPlash

Лабубу
Лабубу

High Altitude Samples
High Altitude Samples

Kim Sungsoo
Kim Sungsoo

Noise Gravity
Noise Gravity

NyhtShroud
NyhtShroud