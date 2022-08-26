Информация о правообладателе: КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Сингл · 2022
Бабка
Другие альбомы исполнителя
Крысорубка2025 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
5 лет2025 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Возрождение2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Ржавый город2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Борьба2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
В сердце навсегда2024 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Панк (неизданное 2019)2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Волна летнего шампуня (Неизданное 2019)2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Битва с мухами2024 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Выпердыш2024 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Энергетик2024 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Снег2023 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Гниющий ад2023 · Альбом · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА
Бархатные тяги2023 · Сингл · КРЫСИНННАЯ ОТРЫЖКА