ShooterGang Kony

ShooterGang Kony

Альбом  ·  2022

Playing With Fire

#Хип-хоп
ShooterGang Kony

Артист

ShooterGang Kony

Релиз Playing With Fire

#

Название

Альбом

1

Трек Fear Me

Fear Me

ShooterGang Kony

Playing With Fire

3:01

2

Трек Bounce Out

Bounce Out

ShooterGang Kony

Playing With Fire

2:11

3

Трек Free Smoke 2

Free Smoke 2

ShooterGang Kony

Playing With Fire

2:33

4

Трек Crying To The Room (feat. Lil Yee & Lil Bean)

Crying To The Room (feat. Lil Yee & Lil Bean)

ShooterGang Kony

,

Lil Yee

,

Lil Bean

Playing With Fire

2:24

5

Трек New Orleans (feat. Nef The Pharaoh)

New Orleans (feat. Nef The Pharaoh)

ShooterGang Kony

,

Nef the Pharaoh

Playing With Fire

2:45

6

Трек Knock Knock

Knock Knock

ShooterGang Kony

Playing With Fire

3:08

7

Трек Miss My Dawgz

Miss My Dawgz

ShooterGang Kony

Playing With Fire

3:00

8

Трек Jesus' Peace (feat. LaRussell)

Jesus' Peace (feat. LaRussell)

ShooterGang Kony

,

LaRussell

Playing With Fire

2:41

9

Трек Write My Wrongs

Write My Wrongs

ShooterGang Kony

Playing With Fire

2:41

10

Трек Situations (feat. 22nd Jim)

Situations (feat. 22nd Jim)

ShooterGang Kony

,

22nd Jim

Playing With Fire

2:45

11

Трек Preaching

Preaching

ShooterGang Kony

Playing With Fire

2:47

12

Трек Expensive (feat. Shootergang VJ)

Expensive (feat. Shootergang VJ)

ShooterGang Kony

,

Shootergang VJ

Playing With Fire

2:45

Информация о правообладателе: ShooterGang Kony
