О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Артист

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Релиз Поёт Максим Маклаков

#

Название

Альбом

1

Трек Солдаты Отчизны

Солдаты Отчизны

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

4:17

2

Трек Песня чекистов

Песня чекистов

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

3:30

3

Трек Дорога на флот

Дорога на флот

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

2:46

4

Трек В одном строю

В одном строю

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

3:18

5

Трек Когда пожимают руку

Когда пожимают руку

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

2:05

6

Трек Песня о далёкой Родине [Из к/ф "Семнадцать мгновений весны"]

Песня о далёкой Родине [Из к/ф "Семнадцать мгновений весны"]

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

3:12

7

Трек Армейские игры

Армейские игры

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

3:21

8

Трек 14 минут

14 минут

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

3:16

9

Трек Марафон

Марафон

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

2:52

10

Трек Последний бой

Последний бой

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

3:38

11

Трек Песня о русском солдате

Песня о русском солдате

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

3:24

12

Трек Казаки в Берлине

Казаки в Берлине

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

,

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Поёт Максим Маклаков

2:14

Информация о правообладателе: ФГБУ «Ансамбль Александрова» Минобороны России
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Навсегда великая страна
Навсегда великая страна2025 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз День Победы
День Победы2025 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Несокрушимая и легендарная
Несокрушимая и легендарная2025 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ2024 · Альбом · [не] ФОРМАТ
Релиз Воины России (К юбилею Александры Пахмутовой)
Воины России (К юбилею Александры Пахмутовой)2024 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Авторская коллекция. Анатолий Новиков
Авторская коллекция. Анатолий Новиков2024 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Поёт Александр Крузе
Поёт Александр Крузе2024 · Альбом · Александр Крузе
Релиз Поёт Кристина Фуш
Поёт Кристина Фуш2024 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Мой папа — герой
Мой папа — герой2024 · Сингл · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Апрельская весна
Апрельская весна2024 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Поёт Екатерина Жукова
Поёт Екатерина Жукова2024 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз День защитника Отечества
День защитника Отечества2024 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Моя земля
Моя земля2023 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Дирижирует Сергей Соколов
Дирижирует Сергей Соколов2023 · Альбом · Сергей Соколов

Похожие альбомы

Релиз Песнь о солдате
Песнь о солдате2002 · Альбом · Иосиф Кобзон
Релиз На безымянной высоте
На безымянной высоте1964 · Альбом · Эдуард Хиль
Релиз Священная война
Священная война2005 · Альбом · Various Artists
Релиз Дирижирует Николай Кириллов
Дирижирует Николай Кириллов2022 · Альбом · Николай Кириллов
Релиз Авторская коллекция. Анатолий Новиков
Авторская коллекция. Анатолий Новиков2024 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Песни о космосе: Через тернии к звёздам
Песни о космосе: Через тернии к звёздам2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Песни Победы. 75-летию посвящается
Песни Победы. 75-летию посвящается2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Песни Великой Победы, Часть II
Песни Великой Победы, Часть II2024 · Альбом · Хор Сретенского монастыря
Релиз С Днём Победы!
С Днём Победы!2022 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Максим Маклаков
Максим Маклаков2021 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Родной Севастополь
Родной Севастополь2014 · Альбом · Various Artists
Релиз Поёт Александр Крузе
Поёт Александр Крузе2024 · Альбом · Александр Крузе
Релиз Александровская песня
Александровская песня2019 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Релиз Это правда, что был Сталинград
Это правда, что был Сталинград2023 · Альбом · Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Похожие артисты

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Артист

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Лев Лещенко
Артист

Лев Лещенко

Хор Сретенского монастыря
Артист

Хор Сретенского монастыря

Мария Пахоменко
Артист

Мария Пахоменко

Николай Абрамов
Артист

Николай Абрамов

Юрий Антонов
Артист

Юрий Антонов

Иван Савчук
Артист

Иван Савчук

Ансамбль казачьей песни Вольный Дон
Артист

Ансамбль казачьей песни Вольный Дон

Геннадий Саченюк
Артист

Геннадий Саченюк

Песняры
Артист

Песняры

Марк Бернес
Артист

Марк Бернес

Николай Расторгуев
Артист

Николай Расторгуев

Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР
Артист

Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР