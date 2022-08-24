Информация о правообладателе: ФГБУ «Ансамбль Александрова» Минобороны России
Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
Альбом · 2022
Поёт Максим Маклаков
#
Название
Альбом
1
4:17
2
3:30
3
2:46
4
3:18
5
2:05
6
Песня о далёкой Родине [Из к/ф "Семнадцать мгновений весны"]
3:12
7
3:21
8
3:16
9
2:52
10
3:38
11
3:24
