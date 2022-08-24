О нас

Don Pasquale Ferone

Don Pasquale Ferone

Сингл  ·  2022

Presenza

#Разное
Don Pasquale Ferone

Артист

Don Pasquale Ferone

Релиз Presenza

#

Название

Альбом

1

Трек Presenza

Presenza

Don Pasquale Ferone

Presenza

3:26

Информация о правообладателе: Don Pasquale Ferone
Другие альбомы исполнителя

Релиз Come un fiume
Come un fiume2025 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз La cosa importante
La cosa importante2025 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Nelle Sue mani
Nelle Sue mani2025 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Credo
Credo2025 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Fortezza
Fortezza2025 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Prodigio
Prodigio2025 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Canta la gioia
Canta la gioia2024 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Non temere
Non temere2024 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Ricchezza vera
Ricchezza vera2024 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Ogni volta
Ogni volta2024 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Una voce
Una voce2023 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Resta in Lui
Resta in Lui2023 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз Credi in Lui
Credi in Lui2022 · Сингл · Don Pasquale Ferone
Релиз La Sua mano forte
La Sua mano forte2022 · Сингл · Don Pasquale Ferone

