Wadaness

Wadaness

Альбом  ·  2022

Lost Man Syndrome

#Рок
Wadaness

Артист

Wadaness

Релиз Lost Man Syndrome

#

Название

Альбом

1

Трек Lost Man Syndrome

Lost Man Syndrome

Wadaness

Lost Man Syndrome

4:22

2

Трек Plasma Love (Far Away)

Plasma Love (Far Away)

Wadaness

Lost Man Syndrome

3:35

Информация о правообладателе: Wadaness
