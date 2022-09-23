О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Joseph Akins

Joseph Akins

Сингл  ·  2022

Take Me Home, Country Roads

#Инструментальная
Joseph Akins

Артист

Joseph Akins

Релиз Take Me Home, Country Roads

#

Название

Альбом

1

Трек Take Me Home, Country Roads

Take Me Home, Country Roads

Joseph Akins

Take Me Home, Country Roads

3:41

Информация о правообладателе: Heartsong Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Songs My Father Played
Songs My Father Played2025 · Альбом · Joseph Akins
Релиз Help Me Make It Through the Night
Help Me Make It Through the Night2024 · Сингл · Joseph Akins
Релиз Rocky Top
Rocky Top2023 · Сингл · Joseph Akins
Релиз Earthbeat
Earthbeat2023 · Альбом · Sherry Finzer
Релиз Folsom Prison Blues
Folsom Prison Blues2022 · Сингл · Joseph Akins
Релиз Blue Eyes Crying in the Rain
Blue Eyes Crying in the Rain2022 · Сингл · Joseph Akins
Релиз Take Me Home, Country Roads
Take Me Home, Country Roads2022 · Сингл · Joseph Akins
Релиз Dream World
Dream World2021 · Альбом · Joseph Akins
Релиз Peacefulness
Peacefulness2021 · Сингл · Joseph Akins
Релиз Rain Cloud
Rain Cloud2021 · Сингл · Sherry Finzer
Релиз Angel Moon
Angel Moon2020 · Сингл · Sherry Finzer
Релиз Eventide
Eventide2020 · Сингл · Sherry Finzer
Релиз Earthbeat
Earthbeat2020 · Сингл · Sherry Finzer
Релиз Peaceful Forest
Peaceful Forest2019 · Сингл · Joseph Akins

Похожие артисты

Joseph Akins
Артист

Joseph Akins

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож