Lisko

Lisko

Альбом  ·  2022

Rhum & Poésie

Контент 18+

#Хип-хоп
Lisko

Артист

Lisko

Релиз Rhum & Poésie

#

Название

Альбом

1

Трек Haut Niveau

Haut Niveau

Lisko

Rhum & Poésie

3:25

2

Трек Chaîne En Or (Blue Magic)

Chaîne En Or (Blue Magic)

Lisko

Rhum & Poésie

3:32

3

Трек Leurs Bails

Leurs Bails

Lisko

Rhum & Poésie

3:10

4

Трек Non Stop

Non Stop

Lisko

Rhum & Poésie

3:35

5

Трек Plan B

Plan B

Lisko

Rhum & Poésie

3:18

6

Трек Bourré

Bourré

Lisko

Rhum & Poésie

2:56

7

Трек Je Bois

Je Bois

Lisko

Rhum & Poésie

4:48

8

Трек Good Vibes

Good Vibes

Lisko

Rhum & Poésie

3:18

9

Трек Douceur

Douceur

Lisko

,

Roberta Estrela D'Alva

Rhum & Poésie

3:26

10

Трек Ma Lijo / Guapa

Ma Lijo / Guapa

Lisko

Rhum & Poésie

4:59

11

Трек Oh Da (Ode à …)

Oh Da (Ode à …)

Lisko

Rhum & Poésie

4:29

12

Трек Tomber

Tomber

Lisko

Rhum & Poésie

3:09

13

Трек Béton

Béton

Lisko

Rhum & Poésie

3:02

14

Трек Lâche-Moi Les Baskets

Lâche-Moi Les Baskets

Lisko

Rhum & Poésie

3:20

15

Трек Imagine

Imagine

Lisko

,

Rachid Wallas

Rhum & Poésie

3:31

16

Трек Mamène / Oh My Girls

Mamène / Oh My Girls

Lisko

,

Eden

Rhum & Poésie

6:27

17

Трек Nanana

Nanana

Lisko

Rhum & Poésie

2:32

18

Трек Soda

Soda

Lisko

Rhum & Poésie

3:04

19

Трек On Verra

On Verra

Lisko

Rhum & Poésie

4:00

20

Трек Madiba

Madiba

Lisko

Rhum & Poésie

4:00

21

Трек Ailleurs

Ailleurs

Lisko

Rhum & Poésie

4:59

22

Трек Noir

Noir

Lisko

Rhum & Poésie

4:13

23

Трек Changer Le Monde

Changer Le Monde

Lisko

Rhum & Poésie

3:28

Информация о правообладателе: Independent
