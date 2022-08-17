О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Solomon Tention

Solomon Tention

Альбом  ·  2022

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

#Хип-хоп
Solomon Tention

Артист

Solomon Tention

Релиз Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

#

Название

Альбом

1

Трек Intro:You Have Purpose

Intro:You Have Purpose

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

0:25

2

Трек The Real You

The Real You

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

0:34

3

Трек Embrace Silence

Embrace Silence

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

1:20

4

Трек Growth Is Uncomfortable.....

Growth Is Uncomfortable.....

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

0:54

5

Трек How Long?

How Long?

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

5:18

6

Трек Not Having the Answers

Not Having the Answers

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

3:32

7

Трек Are You Really Different?

Are You Really Different?

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

5:53

8

Трек It Don't Matter..Keep Growing Anyway

It Don't Matter..Keep Growing Anyway

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

0:47

9

Трек Unpopular Opinion: There's No Such Thing as Luck...

Unpopular Opinion: There's No Such Thing as Luck...

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

4:14

10

Трек What About Legacy?

What About Legacy?

Solomon Tention

Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1

0:48

Информация о правообладателе: SIM EDU Consulting, LLC
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз I Forgive Me, Inspiring Millennials on Purpose
I Forgive Me, Inspiring Millennials on Purpose2023 · Альбом · Solomon Tention
Релиз Shukrani, Inspiring Millennials on Purpose
Shukrani, Inspiring Millennials on Purpose2022 · Альбом · Solomon Tention
Релиз King in Me, the Original Design; Inspiring Millennials on Purpose
King in Me, the Original Design; Inspiring Millennials on Purpose2022 · Альбом · Solomon Tention
Релиз Uwazi, Inspiring Millennials on Purpose (Lo-Fi Hip Hop)
Uwazi, Inspiring Millennials on Purpose (Lo-Fi Hip Hop)2022 · Альбом · Solomon Tention
Релиз Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 1
Unfiltered: Inspiring Millennials on Purpose, Vol 12022 · Альбом · Solomon Tention

Похожие артисты

Solomon Tention
Артист

Solomon Tention

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож