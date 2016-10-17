Информация о правообладателе: Kovonni
Альбом · 2016
The Roots of Souls
Другие альбомы исполнителя
Нитки2025 · Альбом · Kovonni
Крик2025 · Сингл · Kovonni
Процесс2025 · Сингл · Kovonni
Маленькая осень2025 · Альбом · Kovonni
Воспоминания2024 · Сингл · Kovonni
My Ambient March2023 · Альбом · Kovonni
Жить2023 · Сингл · Kovonni
Родина слонов2022 · Альбом · Kovonni
The Sands of Time2022 · Альбом · Kovonni
Попутный ветер2021 · Альбом · Kovonni
Of Snakes and Flames2021 · Альбом · Kovonni
Full of Dreams and Changes, Pt. Two2020 · Альбом · Kovonni
Full of Dreams and Changes2020 · Альбом · Kovonni
Hestia2019 · Альбом · Kovonni