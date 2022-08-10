О нас

Hunterice

Hunterice

Альбом  ·  2022

Glass Faced

#Альтернативный рок
Hunterice

Артист

Hunterice

Релиз Glass Faced

#

Название

Альбом

1

Трек Black Destiny

Black Destiny

Hunterice

Glass Faced

1:21

2

Трек Dark Blood

Dark Blood

Hunterice

Glass Faced

2:45

3

Трек Dark Blood (Melody)

Dark Blood (Melody)

Hunterice

Glass Faced

2:45

4

Трек Hightmore

Hightmore

Hunterice

Glass Faced

3:05

5

Трек Dead Hills

Dead Hills

Hunterice

Glass Faced

2:51

6

Трек Owls in the Night

Owls in the Night

Hunterice

Glass Faced

1:49

7

Трек Snow Warriors

Snow Warriors

Hunterice

Glass Faced

3:00

8

Трек Lord of the Rocks

Lord of the Rocks

Hunterice

Glass Faced

2:19

9

Трек The Last Rose in a Blizzard

The Last Rose in a Blizzard

Hunterice

Glass Faced

2:08

10

Трек Cold Chil

Cold Chil

Hunterice

Glass Faced

1:58

11

Трек Relic Hunting

Relic Hunting

Hunterice

Glass Faced

2:10

12

Трек Mining Power Plant

Mining Power Plant

Hunterice

Glass Faced

3:07

13

Трек Abandoned Royal Throne in the Mountains

Abandoned Royal Throne in the Mountains

Hunterice

Glass Faced

2:41

14

Трек Winter Forest

Winter Forest

Hunterice

Glass Faced

1:49

15

Трек Frosty Ghouls

Frosty Ghouls

Hunterice

Glass Faced

1:48

16

Трек The Harsh Frosty Tribe

The Harsh Frosty Tribe

Hunterice

Glass Faced

1:41

17

Трек The Road Home

The Road Home

Hunterice

Glass Faced

2:30

Информация о правообладателе: Hunterice
