MC Random

MC Random

Альбом  ·  2022

Random Summer Zero: Ranalog

Контент 18+

#Хип-хоп
MC Random

Артист

MC Random

Релиз Random Summer Zero: Ranalog

#

Название

Альбом

1

Трек Ranalog

Ranalog

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

3:52

2

Трек @missfatbigolebutt

@missfatbigolebutt

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

4:27

3

Трек Yours (feat. Apakalips)

Yours (feat. Apakalips)

MC Random

,

Apakalips

Random Summer Zero: Ranalog

3:20

4

Трек Ran Puba

Ran Puba

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

2:51

5

Трек Open Mic

Open Mic

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

2:58

6

Трек Picture Me Flowin'

Picture Me Flowin'

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

3:40

7

Трек Zero

Zero

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

2:50

8

Трек Ran Zilla (feat. Brodzilla)

Ran Zilla (feat. Brodzilla)

MC Random

,

Brodzilla

Random Summer Zero: Ranalog

2:19

9

Трек Tappin' Out

Tappin' Out

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

3:56

10

Трек Usually

Usually

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

3:31

11

Трек What You Waiting For (feat. Quaz, Paco Swartz & Snaptastik Pen)

What You Waiting For (feat. Quaz, Paco Swartz & Snaptastik Pen)

MC Random

,

Quaz

,

Paco Swartz

,

Snaptastik Pen

Random Summer Zero: Ranalog

3:07

12

Трек Good to Go

Good to Go

MC Random

Random Summer Zero: Ranalog

3:43

