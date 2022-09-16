О нас

Philthy Rich

Philthy Rich

Альбом  ·  2022

Motion Family

Контент 18+

#Хип-хоп

1 лайк

Philthy Rich

Артист

Philthy Rich

Релиз Motion Family

#

Название

Альбом

1

Трек East Side Niggas (feat. Icewear Vezzo, JUST BANG & Peezy)

East Side Niggas (feat. Icewear Vezzo, JUST BANG & Peezy)

Philthy Rich

,

Icewear Vezzo

,

Just Bang

,

Peezy

Motion Family

2:57

2

Трек Red Flags

Red Flags

Just Bang

Motion Family

2:09

3

Трек Out The Game (feat. Toohda Band$)

Out The Game (feat. Toohda Band$)

Philthy Rich

,

Benny the Butcher

,

Toohda Band$

Motion Family

3:19

4

Трек U A Lie

U A Lie

Toohda Band$

Motion Family

1:48

5

Трек Been Pushing P (feat. Sauce Walka, Peso Peso & Skinny T)

Been Pushing P (feat. Sauce Walka, Peso Peso & Skinny T)

Philthy Rich

,

Sauce Walka

,

Peso Peso

,

Skinny T

Motion Family

3:33

6

Трек The Truth

The Truth

Skinny T

Motion Family

1:49

7

Трек Can't Even Talk (feat. Dolla Dame, Los & WB Nutty)

Can't Even Talk (feat. Dolla Dame, Los & WB Nutty)

Philthy Rich

,

Dolla Dame

,

Los

,

WB Nutty

Motion Family

3:08

8

Трек Motion Family

Motion Family

Dolla Dame

Motion Family

1:55

9

Трек FOD x Dipset (feat. Jim Jones & Killa Fonte)

FOD x Dipset (feat. Jim Jones & Killa Fonte)

Philthy Rich

,

Jim Jones

,

Killa Fonte

Motion Family

2:37

10

Трек Run It Up

Run It Up

Killa Fonte

Motion Family

2:21

Информация о правообладателе: FOD ENT.
