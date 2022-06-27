О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Desto

Desto

Сингл  ·  2022

Lunchroom (feat. Lil Uzi Vert)

Контент 18+

#Хип-хоп
Desto

Артист

Desto

Релиз Lunchroom (feat. Lil Uzi Vert)

#

Название

Альбом

1

Трек Lunchroom (feat. Lil Uzi Vert)

Lunchroom (feat. Lil Uzi Vert)

Desto

,

Lil Uzi Vert

Lunchroom (feat. Lil Uzi Vert)

3:29

Информация о правообладателе: Desto
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Забытые мечты
Забытые мечты2024 · Альбом · Desto
Релиз Feel the Ocean
Feel the Ocean2023 · Сингл · Stralibu Night
Релиз Geister
Geister2021 · Сингл · Desto
Релиз Give Me One Reason
Give Me One Reason2020 · Сингл · Desto
Релиз Give Me One Reason
Give Me One Reason2020 · Сингл · Desto
Релиз Graveyard
Graveyard2020 · Сингл · Desto
Релиз Pass Away
Pass Away2020 · Сингл · Desto
Релиз ZIGIZIWA
ZIGIZIWA2019 · Сингл · Joliane Yk
Релиз Endlich immer noch
Endlich immer noch2019 · Альбом · Desto
Релиз Love Instead
Love Instead2018 · Сингл · Desto
Релиз For U
For U2017 · Сингл · Desto
Релиз Immortality
Immortality2017 · Альбом · Desto
Релиз Sprechblasen
Sprechblasen2015 · Альбом · Desto
Релиз My House
My House2013 · Сингл · Desto

Похожие альбомы

Релиз SAVAGE MODE II
SAVAGE MODE II2020 · Альбом · 21 Savage
Релиз WHAM (Extended Version)
WHAM (Extended Version)2025 · Альбом · Lil Baby
Релиз Without Warning
Without Warning2017 · Альбом · 21 Savage
Релиз Life of a Dark Rose
Life of a Dark Rose2017 · Альбом · Lil Skies
Релиз Drip Harder
Drip Harder2018 · Альбом · Lil Baby
Релиз Swing My Way
Swing My Way2024 · Сингл · Offset
Релиз Sli'merre 2
Sli'merre 22024 · Альбом · Young Nudy
Релиз It's Only Me
It's Only Me2022 · Альбом · Lil Baby
Релиз Gumbo
Gumbo2023 · Альбом · Young Nudy
Релиз Hold That Heat (feat. Travis Scott)
Hold That Heat (feat. Travis Scott)2022 · Сингл · Southside
Релиз Purple Reign
Purple Reign2017 · Альбом · Future
Релиз That's a Rack
That's a Rack2019 · Сингл · Lil Uzi Vert
Релиз Arya
Arya2022 · Сингл · Nigo
Релиз Rich Forever 5
Rich Forever 52024 · Альбом · Rich The Kid

Похожие артисты

Desto
Артист

Desto

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож