Maria Luisa Congiu

Maria Luisa Congiu

Сингл  ·  2022

Ajò

#Фолк
Maria Luisa Congiu

Артист

Maria Luisa Congiu

Релиз Ajò

Название

Альбом

1

Трек Ajò

Ajò

Maria Luisa Congiu

Ajò

4:00

Информация о правообладателе: Maria Luisa Congiu
Другие альбомы исполнителя

Релиз Sighinde S'istella
Sighinde S'istella2024 · Сингл · Maria Luisa Congiu
Релиз Dormimi in su coro
Dormimi in su coro2024 · Сингл · Luciano Pigliaru
Релиз Narat Su Dizzu
Narat Su Dizzu2023 · Сингл · Maria Luisa Congiu
Релиз Boghe de s'anima
Boghe de s'anima2022 · Альбом · Maria Luisa Congiu
Релиз Ajò
Ajò2022 · Сингл · Maria Luisa Congiu
Релиз Ego - Pro Vois
Ego - Pro Vois2022 · Альбом · Maria Luisa Congiu
Релиз Ego so
Ego so2022 · Альбом · Maria Luisa Congiu
Релиз M.P.S.
M.P.S.2022 · Сингл · Maria Luisa Congiu
Релиз Amore 4.0
Amore 4.02022 · Сингл · Maria Luisa Congiu
Релиз Deus Ti Salvet Maria
Deus Ti Salvet Maria2022 · Сингл · Maria Luisa Congiu
Релиз Istellas
Istellas2022 · Сингл · Maria Luisa Congiu
Релиз Festa paesana
Festa paesana2022 · Сингл · Maria Luisa Congiu

Maria Luisa Congiu
Артист

Maria Luisa Congiu

