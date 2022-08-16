Информация о правообладателе: Killa Record
Сингл · 2022
O Iubirea Mea
Другие альбомы исполнителя
Rege Pe Trap2024 · Сингл · Killa Record
Rachita2024 · Сингл · Killa Record
Pisicuta Blanda2024 · Сингл · Killa Record
Da-I Din Cur Pizdo2023 · Сингл · Killa Record
Manele2023 · Сингл · Killa Record
Fata Mea Stie Ce Vrea2022 · Сингл · Killa Record
Romania2022 · Сингл · Killa Record
Katalin Talent2022 · Сингл · Killa Record
O Iubirea Mea2022 · Сингл · Killa Record
Stai Cuminte Trappere2022 · Сингл · Killa Record
Pe Pula Mea2022 · Сингл · Killa Record
Viata De Lux2021 · Сингл · Killa Record
Suka Blyat2021 · Сингл · Killa Record
Vara Asta E Beton2021 · Сингл · Killa Record