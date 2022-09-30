О нас

RNS Aero

RNS Aero

Альбом  ·  2022

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

Контент 18+

#Хип-хоп
RNS Aero

Артист

RNS Aero

Релиз Glizzy Talk 3 (Duluxe)

#

Название

Альбом

1

Трек True Intentions (First Day Out)

True Intentions (First Day Out)

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:06

2

Трек Like Who Really with Me

Like Who Really with Me

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:10

3

Трек Hurt the Most

Hurt the Most

RNS Aero

,

Prince Trey

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

3:14

4

Трек Pills

Pills

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:16

5

Трек Anit Inna Mood

Anit Inna Mood

RNS Aero

,

Mblock TwoThree

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:58

6

Трек No Question

No Question

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:31

7

Трек Mad

Mad

RNS Aero

,

Khali

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:37

8

Трек Niggas Really Bitches

Niggas Really Bitches

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

1:34

9

Трек Now They Can’t Get Em Back

Now They Can’t Get Em Back

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

3:00

10

Трек Toile Toatin

Toile Toatin

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:09

11

Трек Onna Slide

Onna Slide

RNS Aero

,

Bandman Da G

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:34

12

Трек Reach the Top

Reach the Top

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

1:49

13

Трек Separation Was Key

Separation Was Key

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:14

14

Трек You Can’t Hang

You Can’t Hang

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:09

15

Трек Right Now

Right Now

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:35

16

Трек Wanna Be Us

Wanna Be Us

RNS Aero

,

Prince Trey

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

3:04

17

Трек Break Sum Banks

Break Sum Banks

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:29

18

Трек Stuck in My Ways

Stuck in My Ways

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:32

19

Трек Feel That Pain

Feel That Pain

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:57

20

Трек Lil Aero Back (Do You Hear Me?)

Lil Aero Back (Do You Hear Me?)

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:50

21

Трек Known Everywhere I Go

Known Everywhere I Go

RNS Aero

,

D.M.G

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

3:36

22

Трек Drive Thru’s

Drive Thru’s

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:00

23

Трек Met Her in London

Met Her in London

RNS Aero

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

2:39

24

Трек Lost Trust

Lost Trust

RNS Aero

,

D.M.G

Glizzy Talk 3 (Duluxe)

3:12

Информация о правообладателе: Rich Nigga Standards Records LLC
