Eli

Eli

,

John Carlos

Альбом  ·  2022

Sorry About Last Time (Raw)

Контент 18+

#Поп
Eli

Артист

Eli

Релиз Sorry About Last Time (Raw)

#

Название

Альбом

1

Трек Are You Right for Me?

Are You Right for Me?

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

0:41

2

Трек Just What I Need

Just What I Need

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

2:51

3

Трек Doing the Most

Doing the Most

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

3:05

4

Трек Hoes Go Bezerk! (Bounce It)

Hoes Go Bezerk! (Bounce It)

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

2:17

5

Трек F.Y.F.

F.Y.F.

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

2:24

6

Трек The Love of Likeness

The Love of Likeness

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

1:38

7

Трек Feelin' complete

Feelin' complete

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

2:40

8

Трек Driveway

Driveway

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

1:41

9

Трек Get Your Mind over Not Mattering

Get Your Mind over Not Mattering

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

2:32

10

Трек Angel in Disguise

Angel in Disguise

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

3:15

11

Трек You Know I Hate Being Wrong

You Know I Hate Being Wrong

Eli

,

John Carlos

Sorry About Last Time (Raw)

3:26

Информация о правообладателе: Light Records
