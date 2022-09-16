О нас

Joseph Carrillo

Joseph Carrillo

Альбом  ·  2022

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

#Саундтреки
Joseph Carrillo

Артист

Joseph Carrillo

Релиз Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

#

Название

Альбом

1

Трек Flower Moon (From "Flower Moon")

Flower Moon (From "Flower Moon")

Joseph Carrillo

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

4:59

2

Трек Deserts (From "Traveler")

Deserts (From "Traveler")

Joseph Carrillo

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

6:06

3

Трек Plains and Mountains (From "Traveler")

Plains and Mountains (From "Traveler")

Joseph Carrillo

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

6:17

4

Трек Cities and Oceans (From "Traveler")

Cities and Oceans (From "Traveler")

Joseph Carrillo

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

6:33

5

Трек Fly Away (From "Suburbia Story")

Fly Away (From "Suburbia Story")

Joseph Carrillo

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

3:21

6

Трек The Funeral (From "Suburbia Story")

The Funeral (From "Suburbia Story")

Joseph Carrillo

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

2:04

7

Трек The Cremation (From "Suburbia Story")

The Cremation (From "Suburbia Story")

Joseph Carrillo

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

2:13

8

Трек The Witch (From "Suburbia Story")

The Witch (From "Suburbia Story")

Joseph Carrillo

Art-Film Music (Original Motion Picture Soundtrack)

2:44

Информация о правообладателе: Joseph Carrillo
