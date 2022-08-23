Информация о правообладателе: Vega Records
Сингл · 2022
Patience
Другие альбомы исполнителя
Red Romance2025 · Альбом · Dan Vega
Wild & Free2024 · Сингл · Dan Vega
Missing Piece2024 · Сингл · Dan Vega
Peace of Mind2024 · Сингл · Dan Vega
Easy2023 · Сингл · Dan Vega
Neon Glow (Remix)2022 · Сингл · Dan Vega
Patience2022 · Сингл · Dan Vega
Harmony2022 · Сингл · Dan Vega
Trouble (Is Your Middle Name)2022 · Сингл · Dan Vega
Soul Family2021 · Сингл · Dan Vega
Neon Glow2021 · Сингл · Dan Vega
Summer Vacay2021 · Сингл · Dan Vega
California2021 · Сингл · Dan Vega
Latina Dream2021 · Сингл · Dan Vega