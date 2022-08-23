О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dan Vega

Dan Vega

Сингл  ·  2022

Patience

#Поп
Dan Vega

Артист

Dan Vega

Релиз Patience

#

Название

Альбом

1

Трек Patience

Patience

Dan Vega

Patience

4:43

Информация о правообладателе: Vega Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Red Romance
Red Romance2025 · Альбом · Dan Vega
Релиз Wild & Free
Wild & Free2024 · Сингл · Dan Vega
Релиз Missing Piece
Missing Piece2024 · Сингл · Dan Vega
Релиз Peace of Mind
Peace of Mind2024 · Сингл · Dan Vega
Релиз Easy
Easy2023 · Сингл · Dan Vega
Релиз Neon Glow (Remix)
Neon Glow (Remix)2022 · Сингл · Dan Vega
Релиз Patience
Patience2022 · Сингл · Dan Vega
Релиз Harmony
Harmony2022 · Сингл · Dan Vega
Релиз Trouble (Is Your Middle Name)
Trouble (Is Your Middle Name)2022 · Сингл · Dan Vega
Релиз Soul Family
Soul Family2021 · Сингл · Dan Vega
Релиз Neon Glow
Neon Glow2021 · Сингл · Dan Vega
Релиз Summer Vacay
Summer Vacay2021 · Сингл · Dan Vega
Релиз California
California2021 · Сингл · Dan Vega
Релиз Latina Dream
Latina Dream2021 · Сингл · Dan Vega

Похожие артисты

Dan Vega
Артист

Dan Vega

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож