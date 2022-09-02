О нас

Lazerpunk

Lazerpunk

Альбом  ·  2022

Synthicate

#Электроника

57 лайков

Lazerpunk

Артист

Lazerpunk

Релиз Synthicate

#

Название

Альбом

1

Трек Deadlink

Deadlink

Lazerpunk

Synthicate

3:10

2

Трек Do Not Disturb

Do Not Disturb

Lazerpunk

,

Max Brhon

Synthicate

3:14

3

Трек Fight Like Hell

Fight Like Hell

Lazerpunk

,

Rabbit Junk

Synthicate

3:28

4

Трек Deus Ex Machina

Deus Ex Machina

Lazerpunk

Synthicate

3:47

5

Трек Artificial Spirituality

Artificial Spirituality

Lazerpunk

Synthicate

3:44

6

Трек Cyberspace

Cyberspace

Lazerpunk

Synthicate

2:45

7

Трек Oriental Overdrive

Oriental Overdrive

Lazerpunk

Synthicate

4:14

8

Трек Heavy Weapon

Heavy Weapon

Lazerpunk

Synthicate

3:23

9

Трек Synthetic Soul

Synthetic Soul

Lazerpunk

,

Extra Terra

Synthicate

4:08

10

Трек Netrunner

Netrunner

Lazerpunk

,

Donbor

Synthicate

4:04

11

Трек Wraith

Wraith

Lazerpunk

Synthicate

2:58

12

Трек Countach

Countach

Lazerpunk

Synthicate

3:04

13

Трек Fight Like Hell (Instrumental)

Fight Like Hell (Instrumental)

Lazerpunk

,

Rabbit Junk

Synthicate

3:28

14

Трек Heavy Weapon (Instrumental)

Heavy Weapon (Instrumental)

Lazerpunk

Synthicate

3:23

15

Трек Countach (Instrumental)

Countach (Instrumental)

Lazerpunk

Synthicate

3:04

Информация о правообладателе: NRW Records, under exclusive license to NewRetroWave, LLC
