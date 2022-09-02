Информация о правообладателе: NRW Records, under exclusive license to NewRetroWave, LLC
Альбом · 2022
Synthicate
57 лайков
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
DIGITAL DEATH2024 · Альбом · Lazerpunk
NO PITY FOR THE WEAK2024 · Сингл · Qoiet
CALL MY NAME2024 · Сингл · Lazerpunk
TOXIC2024 · Сингл · Lazerpunk
ULTRAVIOLENCE2024 · Сингл · Lazerpunk
Digiphonk2024 · Сингл · Infraction
Digiphonk2024 · Сингл · Infraction
FADETOBLACK2023 · Сингл · Lazerpunk
COMEBACK2023 · Сингл · Waveshaper
UPGRADE [INSTRUMENTAL]2023 · Сингл · Lazerpunk
UPGRADE2023 · Сингл · Lazerpunk
Let Go2023 · Сингл · Mobiius
Let Go2023 · Сингл · Lazerpunk
ROBOPHONK2023 · Сингл · Infraction