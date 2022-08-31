О нас

MaTador de Barrio Jardín

Альбом  ·  2022

Cancionero Talleres (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Артист

MaTador de Barrio Jardín

Релиз Cancionero Talleres (En Vivo)

Название

Альбом

1

Трек Talleres Mi Buen Amigo (En Vivo)

Talleres Mi Buen Amigo (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:15

2

Трек Como Olvidarme De Aquel Día (En Vivo)

Como Olvidarme De Aquel Día (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:47

3

Трек Vamos MaTador (En Vivo)

Vamos MaTador (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

3:10

4

Трек No Me Arrepiento De Este Amor (En Vivo)

No Me Arrepiento De Este Amor (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:35

5

Трек Vamos Matadores, Pongamos Más Huevos (En Vivo)

Vamos Matadores, Pongamos Más Huevos (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:03

6

Трек No Se Como Voy, No Se Como Vengo (En Vivo)

No Se Como Voy, No Se Como Vengo (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

3:14

7

Трек Muchachos Traigan Vino, Juega Talleres (En Vivo)

Muchachos Traigan Vino, Juega Talleres (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

3:13

8

Трек Vamos a Ir Re Locos a La Bombonera (En Vivo)

Vamos a Ir Re Locos a La Bombonera (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:18

9

Трек Este Amor Es Incondicional (En Vivo)

Este Amor Es Incondicional (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:53

10

Трек Esta Es La Banda De La Fiel (En Vivo)

Esta Es La Banda De La Fiel (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

3:16

11

Трек Che Talleres (En Vivo)

Che Talleres (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

2:07

12

Трек Talleres De Mi Vida (En Vivo)

Talleres De Mi Vida (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:42

13

Трек Desde Pendejo Yo Te Sigo (En Vivo)

Desde Pendejo Yo Te Sigo (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:33

14

Трек Hoy Quiero Darte Las Gracias Talleres Querido (En Vivo)

Hoy Quiero Darte Las Gracias Talleres Querido (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

2:43

15

Трек Yo a Talleres Lo Quiero (En Vivo)

Yo a Talleres Lo Quiero (En Vivo)

MaTador de Barrio Jardín

Cancionero Talleres (En Vivo)

1:45

Информация о правообладателе: MaTador de Barrio Jardín
Волна по релизу

