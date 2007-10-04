О нас

Bankhead Priest

Bankhead Priest

Альбом  ·  2007

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

Контент 18+

#Электроника
Bankhead Priest

Артист

Bankhead Priest

Релиз Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Last Dayz

Last Dayz

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

2:16

2

Трек Dont Play Like Dat

Dont Play Like Dat

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:48

3

Трек B.O.B

B.O.B

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:53

4

Трек Ryden and Smoken

Ryden and Smoken

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:51

5

Трек How I Want 2

How I Want 2

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:43

6

Трек Somthing Wrong Wit Me

Somthing Wrong Wit Me

Bankhead Priest

,

Fat Toney

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:47

7

Трек U Aint Bout Dat Life

U Aint Bout Dat Life

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:24

8

Трек 24s

24s

Bankhead Priest

,

Fat Toney

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

4:01

9

Трек Good D

Good D

Bankhead Priest

,

Looney Lou

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

4:08

10

Трек Fucking Wita Pimp

Fucking Wita Pimp

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:48

11

Трек Sit Back & Relax

Sit Back & Relax

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:43

12

Трек So Tired of Fuck Niggaz

So Tired of Fuck Niggaz

Bankhead Priest

,

StarBoy Ra

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:08

13

Трек Hard Times

Hard Times

Bankhead Priest

,

Looney Lou

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:12

14

Трек Either You Do or You Dont

Either You Do or You Dont

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

4:00

15

Трек Deeez Niggaz Hos

Deeez Niggaz Hos

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

4:18

16

Трек Get It in Blood

Get It in Blood

Bankhead Priest

,

Fat Toney

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:53

17

Трек Gangstas

Gangstas

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:10

18

Трек Looking Ass Nigga (Freestyle)

Looking Ass Nigga (Freestyle)

Bankhead Priest

Sermin 2 da Streetz, Vol. 1

3:19

Информация о правообладателе: Day14life
Волна по релизу

