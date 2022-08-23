О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Klarko

Klarko

Сингл  ·  2022

Не для тебя

#Русский рэп#Рэп, ритм-н-блюз
Klarko

Артист

Klarko

Релиз Не для тебя

#

Название

Альбом

1

Трек Не для тебя

Не для тебя

Klarko

Не для тебя

1:59

Информация о правообладателе: Gorky Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 5 минут тишины
5 минут тишины2025 · Сингл · Klarko
Релиз Пару дневных на дне
Пару дневных на дне2025 · Сингл · Klarko
Релиз FIESTA
FIESTA2023 · Сингл · Klarko
Релиз FIESTA
FIESTA2023 · Сингл · Klarko
Релиз Дежавю
Дежавю2023 · Сингл · Klarko
Релиз Дежавю
Дежавю2023 · Сингл · Klarko
Релиз Этому сну не стать вещим
Этому сну не стать вещим2023 · Сингл · Klarko
Релиз Этому сну не стать вещим
Этому сну не стать вещим2023 · Сингл · Klarko
Релиз COURT
COURT2023 · Сингл · Klarko
Релиз COURT
COURT2023 · Сингл · Klarko
Релиз SOULMATE
SOULMATE2022 · Альбом · Klarko
Релиз SOULMATE
SOULMATE2022 · Альбом · Klarko
Релиз Дом номер 33
Дом номер 332022 · Альбом · Klarko
Релиз ТОСТ
ТОСТ2022 · Альбом · Klarko

Похожие артисты

Klarko
Артист

Klarko

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож