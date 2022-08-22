О нас

John Hodgson

John Hodgson

Альбом  ·  2022

Heuristic

#Инструментальная
John Hodgson

Артист

John Hodgson

Релиз Heuristic

#

Название

Альбом

1

Трек Past Experiences

Past Experiences

John Hodgson

Heuristic

0:53

2

Трек Reasoning

Reasoning

John Hodgson

Heuristic

1:02

3

Трек Problem-Solving

Problem-Solving

John Hodgson

Heuristic

1:20

4

Трек An Algorithm

An Algorithm

John Hodgson

Heuristic

1:28

5

Трек Made Easy

Made Easy

John Hodgson

Heuristic

1:08

6

Трек Robots

Robots

John Hodgson

Heuristic

0:54

7

Трек Common Sense

Common Sense

John Hodgson

Heuristic

1:46

8

Трек Educative

Educative

John Hodgson

Heuristic

1:10

9

Трек Rationality

Rationality

John Hodgson

Heuristic

1:07

10

Трек Self-Discoveries

Self-Discoveries

John Hodgson

Heuristic

1:10

11

Трек Learning Approach

Learning Approach

John Hodgson

Heuristic

1:25

12

Трек Process

Process

John Hodgson

Heuristic

1:02

13

Трек Method

Method

John Hodgson

Heuristic

1:02

14

Трек Familiarity

Familiarity

John Hodgson

Heuristic

1:53

15

Трек Decisions

Decisions

John Hodgson

Heuristic

1:37

16

Трек Quick Thinking

Quick Thinking

John Hodgson

Heuristic

2:08

17

Трек Heuristic

Heuristic

John Hodgson

Heuristic

1:06

18

Трек Human Judgment

Human Judgment

John Hodgson

Heuristic

1:09

19

Трек Strategies

Strategies

John Hodgson

Heuristic

1:27

20

Трек Educated Guess

Educated Guess

John Hodgson

Heuristic

1:54

21

Трек Factual

Factual

John Hodgson

Heuristic

2:29

22

Трек Active

Active

John Hodgson

Heuristic

1:08

23

Трек Rules

Rules

John Hodgson

Heuristic

1:12

24

Трек Availability

Availability

John Hodgson

Heuristic

0:57

25

Трек Effort

Effort

John Hodgson

Heuristic

0:56

26

Трек Morality

Morality

John Hodgson

Heuristic

1:05

27

Трек Fluency

Fluency

John Hodgson

Heuristic

1:22

Информация о правообладателе: John Hodgson
