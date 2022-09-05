О нас

Claudio Colombo

Claudio Colombo

Альбом  ·  2022

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

#Фолк
Claudio Colombo

Артист

Claudio Colombo

Релиз Norges Melodier for Piano, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Faedrelandssang

Faedrelandssang

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:06

2

Трек Norges Herlighed

Norges Herlighed

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:54

3

Трек Aagots Fjeldsang

Aagots Fjeldsang

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:02

4

Трек Eg Seer Deg Ut Før Gluggjin

Eg Seer Deg Ut Før Gluggjin

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:54

5

Трек Ingrids Vise

Ingrids Vise

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:26

6

Трек Margretes Vuggesang

Margretes Vuggesang

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:34

7

Трек Olav Trygvason

Olav Trygvason

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

3:38

8

Трек Brudefaerden I Hardanger

Brudefaerden I Hardanger

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

7:43

9

Трек Studentersang

Studentersang

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:00

10

Трек Norsk Sjømandssang

Norsk Sjømandssang

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:50

11

Трек Nationalsang

Nationalsang

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:04

12

Трек Flagsang

Flagsang

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:56

13

Трек Fremad

Fremad

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:44

14

Трек Strilevise

Strilevise

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:07

15

Трек Saeterjensen Søndag

Saeterjensen Søndag

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:17

16

Трек Hvile I Skoven

Hvile I Skoven

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

3:02

17

Трек Ho Aastrid

Ho Aastrid

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:49

18

Трек Halling Fra Østerdalen

Halling Fra Østerdalen

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:38

19

Трек Norges Fjelde

Norges Fjelde

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

2:49

20

Трек Aftonrøster

Aftonrøster

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:17

21

Трек I Rosenlund Under Sagas Hal

I Rosenlund Under Sagas Hal

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:51

22

Трек Ro Ro Te Fiskeskjaer

Ro Ro Te Fiskeskjaer

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:59

23

Трек Friluftsvise

Friluftsvise

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:53

24

Трек Sang for Norge

Sang for Norge

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:56

25

Трек En Liten Gut Ifra Tistedal'n

En Liten Gut Ifra Tistedal'n

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:16

26

Трек Mit Fødeland

Mit Fødeland

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

1:10

27

Трек Island

Island

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

2:01

28

Трек Dei Vil Altid Klaga Og Kyta

Dei Vil Altid Klaga Og Kyta

Claudio Colombo

Norges Melodier for Piano, Vol. 1

0:58

Информация о правообладателе: Claudio Colombo
