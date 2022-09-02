О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

SVDP

SVDP

Сингл  ·  2022

Balloons

Контент 18+

#Хип-хоп
SVDP

Артист

SVDP

Релиз Balloons

#

Название

Альбом

1

Трек Balloons

Balloons

SVDP

Balloons

2:59

Информация о правообладателе: sideways
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Neeye Oli
Neeye Oli2024 · Сингл · Santhosh Narayanan
Релиз For Sure
For Sure2023 · Сингл · Flowstrong
Релиз Attica
Attica2022 · Сингл · SVDP
Релиз AIYO!
AIYO!2022 · Сингл · Yung Raja
Релиз Balloons
Balloons2022 · Сингл · SVDP
Релиз Made in Jaffna
Made in Jaffna2021 · Альбом · SVDP
Релиз Uyire
Uyire2021 · Сингл · Yanchan
Релиз Hard Times
Hard Times2021 · Сингл · Tika
Релиз Hard Times
Hard Times2021 · Сингл · Tika
Релиз Neeye Oli
Neeye Oli2021 · Сингл · Santhosh Narayanan
Релиз Savage
Savage2021 · Сингл · SVDP
Релиз Savage
Savage2021 · Сингл · SVDP
Релиз Unai Paathu
Unai Paathu2020 · Сингл · Yanchan
Релиз SVDP 2
SVDP 22019 · Альбом · SVDP

Похожие артисты

SVDP
Артист

SVDP

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож