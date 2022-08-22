О нас

VVA24

VVA24

Альбом  ·  2022

Вне цензуры

#Панк
VVA24

Артист

VVA24

Релиз Вне цензуры

#

Название

Альбом

1

Трек Самообман

Самообман

VVA24

Вне цензуры

2:44

2

Трек Вася, я в говно

Вася, я в говно

VVA24

Вне цензуры

2:51

3

Трек Куш

Куш

VVA24

Вне цензуры

2:25

4

Трек Мистер и детка Монро

Мистер и детка Монро

VVA24

Вне цензуры

2:40

5

Трек Наше движение

Наше движение

VVA24

Вне цензуры

2:52

6

Трек Подопытный кролик

Подопытный кролик

VVA24

Вне цензуры

3:04

7

Трек Морковка

Морковка

VVA24

Вне цензуры

3:11

8

Трек Посреди уснувшего парка

Посреди уснувшего парка

VVA24

Вне цензуры

3:22

9

Трек Может быть проще

Может быть проще

VVA24

Вне цензуры

3:28

10

Трек Стой!

Стой!

VVA24

Вне цензуры

2:25

11

Трек Russian Pasha Rock'n'roll

Russian Pasha Rock'n'roll

VVA24

Вне цензуры

2:07

12

Трек Хорошая песня

Хорошая песня

VVA24

Вне цензуры

1:30

13

Трек Тем, кто сегодня устал

Тем, кто сегодня устал

VVA24

Вне цензуры

3:17

14

Трек Игра

Игра

VVA24

Вне цензуры

2:26

15

Трек Последний день солнца (Instrumental)

Последний день солнца (Instrumental)

VVA24

Вне цензуры

3:26

Информация о правообладателе: VVA24
