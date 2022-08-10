О нас

Александр Кузьмин

Александр Кузьмин

Альбом  ·  2022

Осколки откровений

#Русский поп#Поп
Александр Кузьмин

Артист

Александр Кузьмин

Релиз Осколки откровений

#

Название

Альбом

1

Трек Рай

Рай

Александр Кузьмин

Осколки откровений

5:24

2

Трек Её зелёные глаза

Её зелёные глаза

Александр Кузьмин

Осколки откровений

2:57

3

Трек Которые

Которые

Александр Кузьмин

Осколки откровений

3:07

4

Трек Дотронься

Дотронься

Александр Кузьмин

Осколки откровений

3:08

5

Трек Рассвет

Рассвет

Александр Кузьмин

Осколки откровений

3:10

6

Трек Не улетай

Не улетай

Александр Кузьмин

Осколки откровений

3:22

7

Трек Мне 60

Мне 60

Александр Кузьмин

Осколки откровений

4:01

8

Трек Ты ищешь парня

Ты ищешь парня

Александр Кузьмин

Осколки откровений

3:13

Информация о правообладателе: Александр Кузьмин
